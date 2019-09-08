Помпео: США не договорятся с талибами, пока те не возьмут на себя серьезные обязательства

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Вашингтон не согласится на какие-либо договоренности с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), пока они не продемонстрируют готовности взять на себя серьезные обязательства и их выполнять. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала CNN.

По словам шефа американской дипломатии, талибы должны "взять на себя значимые обязательства", а также показать "способность выполнять свои обещания". "Мы уменьшим численность наших сил [в Афганистане] только, если будут выполнены некоторые условия", - добавил он.

"Если "Талибан" не будет вести себя надлежащим образом, если они не выполнят обещания, которые они нам дали несколько недель назад, а в некоторых случаях несколько месяцев назад, президент не намерен ослаблять давление. Мы не намерены сокращать поддержку афганских сил безопасности, которые вели столь тяжелые бои", - пояснил Помпео. Он не привел список обязательств, которые с точки зрения Вашингтона, должны взять на себя талибы. Госсекретарь дал понять, что они касаются прекращения терактов, а также разрыва связей между "Талибаном" и террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

Помпео заявил, что американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад на время вернется в США в свете отмены встречи американского лидера Дональда Трампа с представителями радикального движения "Талибан".

"Он пока возвращается домой, - сказал шеф американской дипломатии. - Я надеюсь, что "Талибан" изменит свое поведение".

2 сентября Халилзад встретился с афганским президентом Ашрафом Гани и представил ему проект мирного соглашения, достигнутого между талибами и вашингтонской администрацией. В субботу Трамп заявил, что отменил запланированные на 8 сентября встречи с представителями "Талибана" и Гани, а также отказался от участия в переговорах по мирному урегулированию в республике после теракта в Кабуле.