В МИД Ирана сообщили, что танкер Adrian Darya 1 достиг пункта своего назначения

ТАСС, 8 сентября. /ТАСС/. Иранский танкер Adrian Darya 1, освобожденный властями Гибралтара, достиг пункта своего назначения. Об этом, как сообщил телеканал Al-Arabiya , заявил в воскресенье представитель МИД Ирана.

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"Иранский танкер [Adrian Darya 1], который был задержан в Гибралтаре, достиг пункта назначения", - отметил представитель иранского МИД. Он уточнил, что груз, находившийся на судне, продан.

Минувшим днем Associated Press (АР) опубликовало спутниковые снимки, на которых, по его данным, запечатлен отпущенный властями Гибралтара иранский танкер в сирийском порту Тартус.

По данным агентства, судно пришвартовано примерно в 4 км от берега. АP уточняет, что снимки агентству были предоставлены американской компанией Maxar Technologies.

США внесли Adrian Darya 1 в санкционный список.