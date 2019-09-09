Церемония прощания с Мугабе пройдет 14 сентября в столице Зимбабве

ПРЕТОРИЯ, 9 сентября. /ТАСС/. Официальная государственная церемония прощания с бывшим президентом Зимбабве Робертом Мугабе состоится в субботу, 14 сентября, в столице страны Хараре на Национальном спортивном стадионе. Об этом сообщила в понедельник нигерийская газета Punch со ссылкой на дипломатические круги.

"Что касается придания Мугабе земле, то это произойдет на следующий день, в воскресенье, 15 сентября", - указывает издание, цитируя меморандум МИД Зимбабве.

При этом место захоронения экс-президента все еще не определено. Власти Зимбабве предлагают похоронить Мугабе на национальном кладбище в Хараре, известном как "Акр национальных героев". В свою очередь, родственники политика настаивают на захоронении в его родной деревне Кутама в 85 километрах от столицы.