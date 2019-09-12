Трамп заявил, что Помпео не будет назначен помощником президента США по нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео не будет назначен помощником главы государства по национальной безопасности. Об этом заявил в четверг журналистам президент США Дональд Трамп. Его высказывания привел пресс-пул Белого дома.

По его информации, американский лидер сообщил, что обсуждал с госсекретарем идею назначения на этот пост. По словам Трампа, Помпео предпочел, "чтобы там был кто-то еще".

Президент США ранее сообщал, что рассматривает пять кандидатур на должность нового помощника по национальной безопасности вместо Джона Болтона. В четверг глава Белого дома заявил, что на эту должность претендуют еще 10 человек, пояснив, что теперь кандидатов уже 15.