WP: на место помощника Трампа по нацбезопасности рассматривается Роберт О'Брайен

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в рамках поиска кандидатов на место нового помощника по национальной безопасности в пятницу беседовал со спецпредставителем США по делам заложников Робертом О'Брайеном. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Washington Post .

По ее информации, в Вашингтоне О'Брайена считают "безопасным выбором", учитывая его хорошие отношения с коллегами как в Госдепартаменте, так и в Пентагоне. "Обходительные манеры" О'Брайена, по мнению должностных лиц, будут контрастировать с поведением Джона Болтона, ранее занимавшего пост советника Трампа по нацбезопасности. "В Белом доме хотят иметь командного игрока", - заявил один из источников The Washington Post.

Как отмечает газета, кандидатуру О'Брайена одобряет госсекретарь США Майкл Помпео. Его поддержкой в этом вопросе также пользуются помощник председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Рикки Уодделл и спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. Однако, относительно кандидатуры последнего в Вашингтоне, по данным издания, возникли разногласия - некоторые официальные лица в ходе обсуждений подвергли сомнению его лояльность по отношению к Трампу. При этом в ходе недавней встречи с президентом на сторону Хука встал старший советник и зять Трампа Джаред Кушнер.

В числе других претендентов на место Болтона The Washington Post называет советника вице-президента США Майкла Пенса по нацбезопасности Кита Келлогга, спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна и посла США в Германии Ричарда Гренелла.

С Гренеллом Трамп, как ожидается, встретится в субботу. Однако, как отмечает The Washington Post, Гренелл ранее конфликтовал с Помпео и другими представителями американского внешнеполитического ведомства из-за того, что "широко толковал свои обязанности" главы дипмиссии в Берлине, а также не всегда координировал свои действия с другими послами США в странах Европы.

Сам Трамп в четверг заявил, что на место его советника по вопросам нацбезопасности рассматриваются 15 кандидатур. По словам американского лидера, "эту работу хотят многие". Глава Белого дома также исключил возможность назначения на эту должность Помпео.