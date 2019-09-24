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Атаки на предприятия Saudi Aramco

В Иране заявили, что Тегеран в состоянии ответить на любую агрессию

По словам начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Хосейна Багери, результатом агрессии в отношении Ирана может быть "только поражение и плен"

ТЕГЕРАН, 24 сентября. /ТАСС/. Любая агрессия против Ирана закончится полным поражением. Об этом во вторник заявил начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери.

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"Если США или Израиль предпримут действия против нашей страны, то мы дадим решительный ответ, - цитирует Багери агентство Fars. - Результатом агрессии в отношении Ирана может быть только поражение и плен".

Заявление Багери прозвучало на фоне нового обострения отношений между США и Ираном, связанного с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Два саудовских нефтеперерабатывающих предприятия компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября с помощью беспилотных летательных аппаратов. США и Саудовская Аравия возложили ответственность за нападение на Иран. Тегеран назвал эти обвинения беспочвенными.

20 сентября министр обороны США Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд объявили, что Вашингтон перебрасывает дополнительные войска и средства противовоздушной обороны на Ближний Восток в связи с обострением ситуации вокруг Ирана и атакой на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

Теги
СШАИранИзраильАтаки на предприятия Saudi Aramco
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