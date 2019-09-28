В Париже простятся с Жаком Шираком

ПАРИЖ, 29 сентября. /ТАСС/. Неофициальная церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком пройдет в воскресенье на территории исторического Дома инвалидов в Париже. Она начнется во второй половине дня и будет открыта для всех желающих.
"Могут прийти все, кто его любил", - сообщил газете Aujourd'hui en France зять бывшего главы государства Фредерик Сала-Бару.
Народное прощание с политиком, умершим 26 сентября на 87-м году жизни, состоится по инициативе семьи. Оно предварит государственные и военные почести, которые Франция отдаст Шираку в понедельник, объявленный днем национального траура.
Цветы и книги памяти
В минувшие дни тысячи жителей столицы побывали в резиденции французских президентов - Елисейском дворце, где открыты книги памяти. Люди разных поколений заполнили их страницы словами признательности политику, служившему Франции на государственных постах более полувека.
Такие же книги открыты в мэрии Парижа и муниципалитетах других городов. Они будут переданы вдове президента Бернадетт Ширак и их дочери Клод.
Парижане приносят в эти дни цветы к дому на улице Турнон в шестом округе Парижа, где последние годы жил бывший глава государства.
Судьба, эпоха
Французская пресса, выпуски телевизионных и радионовостей практически полностью посвящены в эти дни прощанию с Жаком Шираком. "Судьба, эпоха", - написала газета Le Monde, поместившая, как другие ведущие издания, большой портрет покойного президента на своей первой странице. Газеты пишут о возможности присвоения его имени парижскому аэропорту Орли или столичному стадиону Stade de France.
Национальная федерация футбола объявила о проведении минуты молчания перед всеми матчами на территории страны. Во французских школах пройдут уроки, посвященные бывшему главе государства.
В понедельник, день общенационального траура, главная церемония состоится в столичном соборе Сен-Сюльпис. Расположенный между Люксембургским садом и бульваром Сен-Жермен, он заменяет сейчас для главных служб собор Нотр-Дам, серьезно пострадавший во время пожара в апреле. В этом официальном прощании примут участие президент Французской Республики Эмманюэль Макрон, руководители парламента и правительства, высокие иностранные гости.
Затем траурная процессия направится на кладбище Монпарнас, где похоронены знаменитые литературы и деятели искусств Франции. Парижанин по рождению Ширак станет первым главой Пятой республики, похороненным в Париже. Он упокоится рядом со своей старшей дочерью Лоранс, умершей три года назад. "Жак Ширак. 1932-2019" - будет начертано на камне из светлого мрамора.
Соратник де Голля
В конце 1960-х, во время пребывания генерала Шарля де Голля во главе страны, Ширак вошел по его приглашению в состав французского правительства. Ему было чуть больше 40 лет, когда он возглавил кабинет министров.
Три года спустя он сменил резиденцию правительства - Матиньонский дворец на столичную ратушу, став первым после 1793 года избранным мэром Парижа. Он оставался на этом посту целых 18 лет - вплоть до избрания президентом республики в 1995 году. Столичные жители благодарны ему за бережное отношение к исторической части Парижа.
Жак Ширак победил в мае 1995 года на президентских выборах. Проведенные им реформы были направлены на модернизацию страны, поддержку науки, образования, культуры. Спустя семь лет он был избран повторно, получив рекордные 82% голосов.
Поклонник Пушкина
На посту президента Ширак совершил более 300 зарубежных визитов, из них полтора десятка - в Россию. Его знакомство с нашей страной началось с русской литературы. Поклонник Пушкина, будущий президент в юности выучил русский язык и даже перевел на французский главу из "Евгения Онегина".
Жак Ширак покинул политику в 2007 году после двух сроков на посту президента. Но и после ухода из политики он оставался одной из самых популярных фигур во Франции.