В Париже простятся с Жаком Шираком

ПАРИЖ, 29 сентября. /ТАСС/. Неофициальная церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком пройдет в воскресенье на территории исторического Дома инвалидов в Париже. Она начнется во второй половине дня и будет открыта для всех желающих.

"Его наследие для Франции и Евросоюза останется навсегда"

"Могут прийти все, кто его любил", - сообщил газете Aujourd'hui en France зять бывшего главы государства Фредерик Сала-Бару.

Народное прощание с политиком, умершим 26 сентября на 87-м году жизни, состоится по инициативе семьи. Оно предварит государственные и военные почести, которые Франция отдаст Шираку в понедельник, объявленный днем национального траура.

Цветы и книги памяти

В минувшие дни тысячи жителей столицы побывали в резиденции французских президентов - Елисейском дворце, где открыты книги памяти. Люди разных поколений заполнили их страницы словами признательности политику, служившему Франции на государственных постах более полувека.

Такие же книги открыты в мэрии Парижа и муниципалитетах других городов. Они будут переданы вдове президента Бернадетт Ширак и их дочери Клод.

Парижане приносят в эти дни цветы к дому на улице Турнон в шестом округе Парижа, где последние годы жил бывший глава государства.

Судьба, эпоха

Французская пресса, выпуски телевизионных и радионовостей практически полностью посвящены в эти дни прощанию с Жаком Шираком. "Судьба, эпоха", - написала газета Le Monde, поместившая, как другие ведущие издания, большой портрет покойного президента на своей первой странице. Газеты пишут о возможности присвоения его имени парижскому аэропорту Орли или столичному стадиону Stade de France.