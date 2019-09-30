Бывший генпрокурор Украины заявил, что отказался начать расследование по делу Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко неоднократно отказывался выполнить просьбу адвоката американского лидера Дональда Трампа о начале расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына. Такое заявление Луценко сделал в интервью американской газете Los Angeles Times , которое было опубликовано в воскресенье.

Он уточнил, что дважды встречался с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани и не раз говорил с ним по телефону. По словам Луценко, юрист постоянно интересовался тем, какие нарушения мог допустить Байден и его сын Хантер. Он якобы неоднократно просил Луценко провести в отношении них расследование.

"Я сказал, давайте делать это по линии прокуратуры, а не через президентов", - припомнил Луценко. "Я сказал ему, что не могу начинать расследование лишь в интересах американского официального лица", - заверил он. Луценко отметил, что был готов содействовать в проведении разбирательства, если бы его начала американская сторона, например, сотрудники ФБР США. Он подчеркнул, что не имел доказательств для начала собственного расследования.

По словам Луценко, тот факт, что Хантер Байден входил в состав руководства работающего на Украине холдинга Burisma, "могло быть свидетельством наличия конфликта интересов", однако не являлось нарушением закона.

Луценко сообщил, что обе его встречи с Джулиани имели место в прошлом году: первый раз в Нью-Йорке, а второй - в Варшаве. В Нью-Йорке Луценко посещал офис Джулиани.

Новый скандал в Вашингтоне

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.