Адвокат Трампа призвал СМИ не верить "коррумпированному прокурору" Луценко по делу Байдена

"Не могу поверить, насколько слепы стали наши СМИ. - написал он в Twitter . - Они слепо используют слова коррумпированного прокурора, который закрыл дела Байдена и его сына и его коррумпированной компании. Расследования не было. Где итоговый доклад?".

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обвинил в понедельник американские СМИ в "слепоте" при освещении дела бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.

Джулиани призвал "использовать здравый смысл всех тех, у кого он еще остался" и "анализировать ситуацию".

29 сентября в интервью газете Los Angeles Times бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что неоднократно отказывался выполнить просьбу адвоката американского лидера Дональда Трампа о начале расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына. Он отметил, что был готов содействовать в проведении разбирательства, если бы его начала американская сторона, например, сотрудники ФБР США и подчеркнул, что не имел доказательств для начала собственного расследования.

По словам Луценко, тот факт, что Хантер Байден входил в состав руководства работающего на Украине холдинга Burisma, "могло быть свидетельством наличия конфликта интересов", однако не являлось нарушением закона.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.