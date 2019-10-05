СМИ: Трамп позвонил Зеленскому по настоянию главы Минэнерго США

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил республиканцам в Палате представителей Конгресса США, что не хотел проводить в июле телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, и согласился на беседу только по настоятельной просьбе американского министра энергетики Рика Перри. Об этом сообщил в субботу новостной портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с содержанием закрытой телефонной беседы Трампа и его однопартийцев, состоявшейся в пятницу.

По мнению портала, президент, возможно, стремится дистанцироваться от ответственности за проведенную телефонную беседу или переложить ее на Перри, который, по данным СМИ, намерен покинуть свой пост в ноябре.

В остальном же глава вашингтонской администрации повторял то же самое, что и заявлял публично. Так, он называл звонок безупречным и подчеркивал, что не сделал ничего плохого во время беседы.

"Немногие знают, что я даже не хотел звонить [Зеленскому]. Единственная причина, по которой я позвонил, это просьба Рика. Что-то про завод по сжижению природного газа [СПГ]", - цитирует Трампа источник портала. Говоря о главе Минэнерго США, по данным Axios, глава Белого дома добавил: "Больше [информации] по этому поводу появится в ближайшие несколько дней".

"Министр Перри полностью поддерживал и призывал президента [Трампа] поговорить [по телефону] с новым украинским лидером, чтобы обсудить вопросы, связанные с энергетической безопасностью и экономическим развитием [Украины]. Он [Перри] продолжает считать, что существует значительная необходимость в укреплении энергетической безопасности региона, и именно поэтому он направляется в Литву сегодня [в субботу] вечером с целью обсудить решение этих вопросов с почти двумя десятками представителями энергетической сферы Европы (в том числе и из Украины)", - сказала она.

Стоит отметить, что, согласно опубликованной Белым домом стенограмме июльского телефонного разговора, Зеленский говорил Трампу о покупке американской нефти и желании работать с США по вопросам энергетической независимости, однако лидеры не обсуждали заводов по производству СПГ.

В субботу Politico сообщила, что Перри требовал от украинского президента покончить с коррупцией, а также расширить наблюдательный совет компании "Нафтогаз" и включить в него больше американских граждан. В мае глава Минэнерго вместо вице-президента Майкла Пенса возглавил американскую делегацию на инаугурации украинского лидера. При этом многие американские СМИ подчеркивают, что министр энергетики не просил у украинской стороны проводить расследование в отношении бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена.

Скандал в Вашингтоне

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в Палате представителей в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться помощью Киева в усилиях переизбраться на второй срок.