NBC: приказ об отводе войск США поступил сразу после разговора Трампа и Эрдогана

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Переговоры по телефону президентов США и Турции Дональда Трампа и Тайипа Эрдогана в воскресенье прошли не так, как планировалось, и незамедлительно привели к отдаче приказа об отводе американских войск из зоны операции Анкары на северо-востоке Сирии. Об этом сообщила в понедельник американская телекомпания NBC , ссылающаяся на действующих и бывших должностных лиц Соединенных Штатов.

По их сведениям, Эрдоган крайне негативно воспринял то, что американцы не устроили ему встречу тет-а-тет с Трампом в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в прошлом месяце. Президент Турции поставил в известность Вашингтон о своем недовольстве данным обстоятельством. "Он [Эрдоган] был реально уязвлен. А Трамп попытался сгладить это", - пояснил один из источников телекомпании, имея в виду предложение президента США встретиться с турецким визави в Белом доме в ноябре.

Согласно публикации, во время переговоров по телефону в воскресенье Эрдоган заявил о неизменности планов ввести турецкие войска в Сирию, даже предложение Трампа о встрече в Вашингтоне не поколебало решимость его собеседника. Президент США сказал, что умеренное вторжение, например для создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат, вполне допустимо, однако высказался категорически против массированной военной операции. Трамп предупредил Эрдогана, что в этом случае США полностью выведут свои войска из Сирии.

Как утверждают источники телекомпании, незамедлительно после телефонного разговора исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни позвонил министру обороны США Марку Эсперу и поставил его в известность о решении главы государства. Оно, по данным телекомпании, застало врасплох Белый дом, Госдепартамент, Пентагон, коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), союзников США в Европе и на Ближнем Востоке.

Эрдоган 1 октября сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 6 октября Эрдоган провел телефонные переговоры с Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения.

7 октября президент Турции сообщил, что Соединенные Штаты начали отводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намеревалась провести операцию по созданию зоны безопасности.