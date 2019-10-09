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Начало процедуры импичмента Трампа
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Пелоси назвала отказ Белого дома сотрудничать по импичменту предательством демократии

Спикер Палаты представителей Конгресса США считает, что действия американского лидера Дональда Трампа угрожают национальной безопасности
Ненси Пелоси AP Photo/Elaine Thompson
Описание
Ненси Пелоси
© AP Photo/Elaine Thompson

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси расценивает отказ Белого дома сотрудничать по расследованию в рамках импичмента президенту Дональду Трампу как попытку скрыть предательство демократии. Об этом говорится в распространенном во вторник вечером заявлении спикера нижней палаты.

"Действия президента угрожают нашей национальной безопасности, нарушают конституцию, подрывают целостность наших выборов, - отмечается в тексте. - Письмо Белого дома - это одна из последних попыток скрыть предательство демократии и утвердить, что президент находится над законом".

Теги
СШАНачало процедуры импичмента Трампа
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