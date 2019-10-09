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Начало процедуры импичмента Трампа

В Белом доме подтвердили решение игнорировать повестки для дачи показаний в Конгрессе США

Представитель исполнительной власти выразил опасение, что требования демократов могут создать прецедент и механизм импичмента будет гораздо легче использовать в качестве политического инструмента

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Белый дом предпочитает пока не выстраивать дальнейших сценариев взаимодействия с демократами Палаты представителей Конгресса США по расследованию импичмента. Администрация во вторник уведомила их о том, что не собирается сотрудничать в рамках инициированной конгрессменами от Демократической партии процедуры отстранения от власти действующего президента США Дональда Трампа.

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Сотрудник Белого дома в ходе телефонного брифинга для журналистов подтвердил решение исполнительной власти игнорировать повестки для дачи показаний в Конгрессе и требования демократов предоставить документы, касающиеся телефонного разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским 25 июля. "Да, верно. Политика [администрации] в нынешних обстоятельствах заключается в полной остановке [сотрудничества], потому что процедура незаконна, чтобы далее проводить расследование дела об импичменте", - сказал представитель.

На вопрос, станет ли администрация сотрудничать, если Палата представителей проголосует всем составом за начало процедуры, он заявил: "Не хочу спекулировать на том, что может произойти гипотетически". "Мы предпринимаем шаг за шагом. Сейчас есть конкретная ситуация, на которую мы реагируем, - пояснил сотрудник Белого дома. - Если палата захочет изменить нынешние обстоятельства, мы проанализируем, как двигаться дальше". Представитель исполнительной власти выразил опасение, что требования демократов могут создать прецедент и механизм импичмента будет гораздо легче использовать в качестве политического инструмента.

"Я не собираюсь проводить красные линии. Письмо [демократам палаты] указывает на недостатки, ситуация в развитии, - отметил он на несколько перефразированный вопрос о возможности голосования. - Если [что-либо] изменится, мы сможем проанализировать". В то же время представитель Белого дома дал понять, что его заявления не отвергают перспектив сотрудничества с демократами в принципе.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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