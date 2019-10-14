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Военная операция Турции на севере Сирии
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Турция осудила позицию ЕС по операции Анкары в Сирии и ее действиям в районе Кипра

В Анкаре подчеркнули, что "ЕС не вправе поучать Турцию по вопросу борьбы с боевиками" террористической организации "Исламское государство"

АНКАРА, 14 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции выступило в понедельник с осуждение решения Европейского союза (ЕС), сделанного по итогам заседания глав МИД организации в Люксембурге, в связи с операцией Анкары "Источник мира" в Сирии и ее буровой деятельностью в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

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"Мы решительно отвергаем и осуждаем резолюции Совета по внешним связям ЕС по Сирии и Восточному Средиземноморью, а также призывы этой организации относительно нашей страны", - говорится в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства.

В министерстве подчеркнули, что "ЕС не вправе поучать Турцию по вопросу борьбы с боевиками" террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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Военная операция Турции на севере Сирии
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