Россия, Сирия и импичмент Трампа. Демократы провели очередные теледебаты

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Политика в отношении России, ситуация в Сирии, процесс импичмента, начатый в Палате представителей Конгресса США в отношении президента Дональда Трампа стали центральными темами четвертых общенациональных теледебатов претендентов на пост кандидата в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года. Они прошли во вторник в Университете Оттербейн в штате Огайо. Трансляцию дебатов вела телекомпания CNN.

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Впервые в с начала нынешнего предвыборного марафона на сцене оказалось рекордно большое число участников - 12. Это экс-вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, бывший член Палаты представителей Конгресса США от штата Техас Бето О'Рурк, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро, бизнесмен Эндрю Янг, член Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард и миллиардер Том Стейер. Для Стейера, ярого критика политики президента Дональда Трампа, нынешние теледебаты стали общенациональной премьерой, поскольку в предыдущих дебатах он не участвовал, не выполнив одно из требований Национального комитета Демократической партии США - добиться по итогам четырех опросов уровня поддержки потенциальных избирателей в 2%. Еще одной особенностью теледебатов стало то, что впервые с начала кампании на сцене не было явного лидера: по итогам последних опросов Джо Байден, ранее считавшийся неоспоримым фаворитом, и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен пользуются примерно равной поддержкой потенциальных избирателей. Стройный антироссийский хор При обсуждении вопроса о политике в отношении России все участники выступали единым фронтом и требовали проведения жесткого курса в отношении Москвы. Сенатор Кори Букер, говоря о необходимости противостоять России, в полемическом задоре обвинил Дональда Трампа в том, что во внешней политике тот "выбросил в кучу мусора" американские интересы. США "не могут позволить русским укреплять позиции в мире", подчеркнул он, посетовав на то, что Трамп, якобы, больше внимания уделяет России, чем с традиционными союзниками США.

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К твердости в отношениях с Москвой призвал и бывший член Палаты представителей Конгресса США от штата Техас Бето О'Рурк. По его мнению, США необходимо предпринять меры к тому, чтобы "заставлять Россию отвечать за ее попытки подорвать величайшую в мире демократию". Он призвал к восстановлению связей с союзниками США и подчеркнул роль дипломатии в укреплении позиций США в мире. Его поддержал миллиардер Том Стейер, отметивший, что США "не могут действовать в одиночку, без поддержки наших традиционных союзников". Наиболее жестко высказалась сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, заявившая, что "в том, что касается морали, не намерена ставить на одну доску США и Россию". Она обвинила Россию "не просто во вмешательстве в американские выборы, а во вторжении в них" и призвала принять специальное законодательство о защите выборов в США от иностранного вмешательства. Экс-вице-президент США Джо Байден обвинил Трампа в проведении "беспорядочной и непродуманной" внешней политики и предупредил, что в случае переизбрания Трампа на пост президента существование НАТО окажется под угрозой, а безопасности США будет нанесен ущерб. "Мы окажемся в большой беде", - заявил он. Позорная политика в Сирии Участники дебатов не стеснялись в выражениях при оценке политики США в Сирии. Джо Байден назвал действия администрации Трампа, отказавшейся от поддержки курдов на севере Сирии,"позорными". "Нашим военным должно быть стыдно, а Турция должна заплатить высокую цену за операцию в Сирии", - продолжал он. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс выразил уверенность в том, что Трамп, приняв решение о выводе американских войск из Сирии, подорвал американские позиции в мире. "Скажите, какая страна в мире будет доверять обещаниям президента США?" - заметил он.

Член Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард заявила, что "у Трампа на руках кровь курдов", мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж предупредил об угрозе возрождения террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) и заявил, что в результате действий администрации Трампа "ситуация в мире становится более опасной", а сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен обвинила Трампа в том, что тот "разрушает наши союзы и создает огромные гуманитарные проблемы". Она признала необходимость отвода американских военнослужащих из некоторых районов в Сирии, но при этом подчеркнула, что "необходимо искать разумные решения" для возникающих проблем. Коррупция и импичмент Эти два слова чаще всего употребляли претенденты, говоря о своем политическом сопернике - президенте Дональда Трампе. По словам Джо Байдена, у демократов "нет другого выхода, кроме как подвернуть Трампа импичменту". Он назвал нынешнего главу Белого дома "самым коррумпированным в истории". "Его преступления видны всем", - поддержала его сенатор от Калифорнии Камала Харрис, назвав Трампа "коррумпированным и лишенным чувства патриотизма". Миллиардер Том Стейер призвал "подвергнуть Трампа процедуре импичмента за все его действия", а мэр Пит Буттеджадж заявил, что участвует в предвыборной гонке лишь для того, чтобы "стать президентом, способным покончить, наконец, с президентством Трампа". Мягче всех высказался бизнесмен Эндрю Янг, призвавший участников дебатов перестать уделять столь много внимания Трампу. "Нам необходимо предложить стране новую перспективу", - подчеркнул он. Украинский след Байдена Весьма болезненным стал для Джо Байдена вопрос о работе его сына Хантера в украинской компании Burisma.

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