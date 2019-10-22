Джонсон подтвердил возможность проведения досрочных выборов из-за Brexit

ЛОНДОН, 22 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что правительство не будет еще раз менять законопроект о Brexit и страну ждут досрочные выборы, если Палата общин не одобрит соответствующий билль. Об этом он заявил во вторник, представляя законопроект о выходе королевства из Евросоюза в нижней палате парламента.

"Если парламент не позволит, чтобы Brexit осуществился, а вместо этого решит отсрочить все до января или, возможно, дольше, то ни при каких обстоятельствах правительство не будет продолжать это", - сказал глава кабмина. Джонсон пояснил, какими будут шаги правительства в этом случае. "Я должен сказать с сожалением, что законопроект придется отозвать, а мы будем двигаться в направлении всеобщих выборов", - сказал премьер.

Ранее Би-би-си со ссылкой на источник в канцелярии премьера сообщила о том, что выборы могут пройти до конца года.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин уже предупредил, что его партия будет голосовать против законопроекта и против предлагаемой правительством повестки дня, предполагающей ускоренную процедуру его рассмотрения для того, чтобы Brexit состоялся в срок, до 31 октября.

Проблемы для правительства

Один из пунктов законопроекта отменяет необходимость проводить отдельное парламентское голосование об утверждении сделки с ЕС. Как указывают в кабмине, она будет считаться одобренной парламентом по факту принятия закона во втором чтении во вторник.

На пути к утверждению закона стоит целый ряд препятствий. Во вторник парламентарии могут оспорить сам график, на котором настаивает правительство. Некоторые из народных избранников уже заявляют, что принимать столь важный закон за предложенные три дня нельзя.

Но даже если график будет одобрен, а законопроект принят во втором чтении, то проблемой для Джонсона и его кабинета станут поправки к закону, которые будет вносить оппозиция. Часть из них будет предложена уже перед вторым чтением, однако ожидается, что основные изменения внесут перед третьим чтением, которое ожидается в среду или четверг. Оппозиция может попытаться привязать одобрение законопроекта к проведению досрочных выборов в парламент, повторному референдуму о Brexit или изменению условий сделки с ЕС, добиваясь сохранения членства Великобритании в таможенном союзе ЕС.

Большинство предложений, которые может внести оппозиция, заведомо неприемлемы для правительства. Их принятие, как и предупредил Джонсон, может привести к тому, что кабмин снимет документ с голосования и будут объявлены досрочные выборы.