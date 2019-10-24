Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии

Турция отвергла резолюцию Европарламента о санкциях из-за операции "Источник мира"

МИД республики заявил, что ЕП "недостаточно следит за мировой повесткой, не может объективно оценивать происходящее и, как следствие, неспособен выработать эффективную и верную стратегию"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. МИД Турции решительно отверг резолюцию Европарламента (ЕП) о санкциях против Анкары из-за операции "Источник мира" и назвал позицию Европы ошибочной и предвзятой. Об этом говорится в заявлении ведомства, размещенном в четверг на его официальном сайте.

На эту тему
Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Мы полностью отвергаем позицию ЕП относительно операции "Источник мира". Нас не удивило такое решение от парламента, который постоянно принимает у себя террористов", - говорится в заявлении. Под террористами в данном контексте МИД подразумевает проживающих в ЕС курдских политиков и деятелей, которых Анкара считает связанными с Рабочей партией Курдистана, признаваемой турками в качестве террористической.

"Ранее мы многократно указывали, что операция проводилась в полном соответствии с международным законодательством, уставом ООН и решениями СБ ООН. Также законность операции подтверждают заключенные нами с Россией и США соглашения. Указанные в решении ЕП аргументы ранее нами полностью были опровергнуты, и были даны все пояснения", - указал МИД. Резолюция ЕП, по мнению Анкары, "не соотносится с действительностью, предвзята, ошибочна и лишена благоразумия".

МИД республики считает, что ЕП "недостаточно следит за мировой повесткой, не может объективно оценивать происходящее и, как следствие, неспособен выработать эффективную и верную стратегию". Кроме того, ведомство посоветовало ЕП и Евросоюзу в целом поблагодарить Турцию за проведение операции, которая помогла сохранить единство сирийской территории, предотвратить разгул терроризма и новые волны беженцев.

Решение Европарламента

Ранее в четверг ЕП принял в четверг резолюцию, в которой выступает за принятие Европейским советом "надлежащих и целенаправленных экономических мер против Турции" за ее военную операцию. Парламент призвал также Совет рассмотреть "в целях предотвращения дальнейшей эскалации ситуации на северо-востоке Сирии вопрос о приостановке торговых преференций в рамках соглашения по сельскохозяйственной продукции и, в случае крайней необходимости, о приостановке действия Таможенного союза между ЕС и Турцией".

В резолюции также подчеркивается необходимость выступления главы внешнеполитической службы Евросоюза "с инициативой, направленной на введение всеобъемлющего эмбарго ЕС на поставки оружия Турции, включая оборудование и технологии двойного назначения".

Теги
ТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
НАТО отметило снижение насилия на северо-востоке Сирии
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что "ситуация все еще остается очень хрупкой"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС