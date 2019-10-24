Турция отвергла резолюцию Европарламента о санкциях из-за операции "Источник мира"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. МИД Турции решительно отверг резолюцию Европарламента (ЕП) о санкциях против Анкары из-за операции "Источник мира" и назвал позицию Европы ошибочной и предвзятой. Об этом говорится в заявлении ведомства, размещенном в четверг на его официальном сайте.

"Мы полностью отвергаем позицию ЕП относительно операции "Источник мира". Нас не удивило такое решение от парламента, который постоянно принимает у себя террористов", - говорится в заявлении. Под террористами в данном контексте МИД подразумевает проживающих в ЕС курдских политиков и деятелей, которых Анкара считает связанными с Рабочей партией Курдистана, признаваемой турками в качестве террористической.

"Ранее мы многократно указывали, что операция проводилась в полном соответствии с международным законодательством, уставом ООН и решениями СБ ООН. Также законность операции подтверждают заключенные нами с Россией и США соглашения. Указанные в решении ЕП аргументы ранее нами полностью были опровергнуты, и были даны все пояснения", - указал МИД. Резолюция ЕП, по мнению Анкары, "не соотносится с действительностью, предвзята, ошибочна и лишена благоразумия".

МИД республики считает, что ЕП "недостаточно следит за мировой повесткой, не может объективно оценивать происходящее и, как следствие, неспособен выработать эффективную и верную стратегию". Кроме того, ведомство посоветовало ЕП и Евросоюзу в целом поблагодарить Турцию за проведение операции, которая помогла сохранить единство сирийской территории, предотвратить разгул терроризма и новые волны беженцев.

Решение Европарламента

Ранее в четверг ЕП принял в четверг резолюцию, в которой выступает за принятие Европейским советом "надлежащих и целенаправленных экономических мер против Турции" за ее военную операцию. Парламент призвал также Совет рассмотреть "в целях предотвращения дальнейшей эскалации ситуации на северо-востоке Сирии вопрос о приостановке торговых преференций в рамках соглашения по сельскохозяйственной продукции и, в случае крайней необходимости, о приостановке действия Таможенного союза между ЕС и Турцией".

В резолюции также подчеркивается необходимость выступления главы внешнеполитической службы Евросоюза "с инициативой, направленной на введение всеобъемлющего эмбарго ЕС на поставки оружия Турции, включая оборудование и технологии двойного назначения".