МИД Германии: Анкара заверила, что ее операция на севере Сирии носит временный характер

АНКАРА, 26 октября. /ТАСС/. Власти Турции заверили, что пребывание ее вооруженных сил на северо-востоке Сирии является временным решением. Об этом заявил в субботу в Анкаре глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"Следует рассчитывать на то, что Турция ненадолго останется на государственной территории Сирии. Об этом мы сегодня также поговорили, и это еще раз было подтверждено", - сказал Маас. "И это нечто, что я приветствую", - добавил министр.