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Ликвидация Абу Бакра аль-Багдади
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Трамп допустил публикацию части видео ликвидации аль-Багдади

Американский лидер назвал изумительной работу разведки и военных

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/ Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил журналистам, что видео ликвидации главаря ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади может быть частично опубликовано.

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"Отличные выходные для нашей страны. Мы поймали того, кто должен был быть пойман давно, - сказал он перед отбытием в Чикаго. - Изумительная работа разведки, военных, координация... Мы очень этому рады".

"Мы думаем об этом. Вопрос был в том, рассматриваю ли я публикацию видео операции. Некоторые части мы можем опубликовать", - отметил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

27 октября президент США заявил о ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. Трамп поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. В Минобороны РФ заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади. Мировое сообщество назвало ликвидацию главаря ИГ важным, но не решающим шагом, призвав продолжить борьбу с терроризмом.

Теги
СШАТрамп, ДональдЛиквидация Абу Бакра аль-Багдади
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