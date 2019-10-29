Не называя дату. Контактная группа согласовала разведение войск в Петровском

МИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоялось во вторник на фоне неожиданно возобновившегося утром процесса разведения сил и средств в районе Золотого - одного из трех пилотных участков, где, согласно договоренности 2016 года, должны появиться так называемые зоны безопасности. В результате вопрос о создании таких зон на линии соприкосновения в Донбассе ожидаемо стал основным на встрече контактной группы.

Разведение войск в Золотом началось по инициативе Киева без каких-либо предварительных объявлений. Несмотря на все прежние заявления о необходимости выдержать в районе разведения 7-дневный срок прекращения огня, глава МИД Украины Вадим Пристайко, приехав на форму в Мариуполь, просто объявил, что процесс уже начался.

В Луганской народной республике, на линии соприкосновения с которой находится город Золотое, заявили, что давно были готовы к этому и ожидали только сигнала от украинской стороны. А в самой контактной группе признали, что их проинформировали о случившемся уже после того, как началось заседание.

Уже после встречи спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик приветствовал начавшийся отвод войск в Золотом, назвав его большим шагом вперед. "Стороны, делая в буквальном смысле шаги назад, сегодня сделали большой шаг вперед", - сказал он.

"Важнейшим шагом к безопасности и миру в Донбассе", а также "частью нормандских обязательств" назвал начавшееся разведение сил и средств полпред РФ на переговорах Борис Грызлов. "Чтобы разведение началось, потребовались серьезные усилия со стороны посредников - России и ОБСЕ, - напомнил он. - Донбасс был готов к разведению сил и средств уже 7 октября, в соответствии с договоренностями контактной группы. Тогда украинские вооруженные формирования сорвали начало процесса, чем принесли Украине только вред".

Как стало известно после заседания контактной группы, 29 октября сторонам удалось согласовать и дату разведения сил в районе населенного пункта Петровское - последнего из пилотного списка. Правда, ни Сайдик, ни Грызлов, ни полпред Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова так и не назвали ее. При этом Никонорова отметила, что с украинской стороной "была достигнута договоренность не озвучивать дату". "Украинским властям непросто удержать ситуацию, непросто осуществить разведение, - пояснила она. - Есть просьба украинской стороны. Они опасаются, что могут быть провокации, которые сорвут процесс. Ни мы, ни представители Украины не заинтересованы в этом".

Тем не менее, как сообщила полпред ДНР, "дата зафиксирована". "Мы идем в соответствии с планом-графиком", - подчеркнула она.

Как подчеркнули все участники прошедшей минской встречи, возобновившийся процесс разведения сил создает условия для подготовки к саммиту "нормандской четверки". "Таким образом, работа контактной группы открывает, в случае успешного разведения сил и средств на этих двух участках (в Золотом и Петровском - ТАСС), возможность встречи глав государств в нормандском формате", - отметил Борис Грызлов.

В свою очередь полпред Киева на переговорах Леонид Кучма высказал надежду, что на этом саммите будет согласована "дорожная карта достижения мира на Украине". Правда, при этом украинская сторона, как сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер, остается на своих прежних позициях и требует, по сути, пересмотра минских соглашений, рассчитывая приступить к выполнению политического блока документа только "после полного решения вопросов безопасности вместе с урегулированием проблемы контроля за украинско-российской границей".

Обмен пленными

Крупный блок вопросов, обсуждавшихся на заседании контактной группы, был связан с подготовкой обмена удерживаемыми лицами.