Не называя дату. Контактная группа согласовала разведение войск в Петровском

МИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоялось во вторник на фоне неожиданно возобновившегося утром процесса разведения сил и средств в районе Золотого - одного из трех пилотных участков, где, согласно договоренности 2016 года, должны появиться так называемые зоны безопасности. В результате вопрос о создании таких зон на линии соприкосновения в Донбассе ожидаемо стал основным на встрече контактной группы.
Разведение войск в Золотом началось по инициативе Киева без каких-либо предварительных объявлений. Несмотря на все прежние заявления о необходимости выдержать в районе разведения 7-дневный срок прекращения огня, глава МИД Украины Вадим Пристайко, приехав на форму в Мариуполь, просто объявил, что процесс уже начался.
В Луганской народной республике, на линии соприкосновения с которой находится город Золотое, заявили, что давно были готовы к этому и ожидали только сигнала от украинской стороны. А в самой контактной группе признали, что их проинформировали о случившемся уже после того, как началось заседание.
Уже после встречи спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик приветствовал начавшийся отвод войск в Золотом, назвав его большим шагом вперед. "Стороны, делая в буквальном смысле шаги назад, сегодня сделали большой шаг вперед", - сказал он.
"Важнейшим шагом к безопасности и миру в Донбассе", а также "частью нормандских обязательств" назвал начавшееся разведение сил и средств полпред РФ на переговорах Борис Грызлов. "Чтобы разведение началось, потребовались серьезные усилия со стороны посредников - России и ОБСЕ, - напомнил он. - Донбасс был готов к разведению сил и средств уже 7 октября, в соответствии с договоренностями контактной группы. Тогда украинские вооруженные формирования сорвали начало процесса, чем принесли Украине только вред".
Как стало известно после заседания контактной группы, 29 октября сторонам удалось согласовать и дату разведения сил в районе населенного пункта Петровское - последнего из пилотного списка. Правда, ни Сайдик, ни Грызлов, ни полпред Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова так и не назвали ее. При этом Никонорова отметила, что с украинской стороной "была достигнута договоренность не озвучивать дату". "Украинским властям непросто удержать ситуацию, непросто осуществить разведение, - пояснила она. - Есть просьба украинской стороны. Они опасаются, что могут быть провокации, которые сорвут процесс. Ни мы, ни представители Украины не заинтересованы в этом".
Тем не менее, как сообщила полпред ДНР, "дата зафиксирована". "Мы идем в соответствии с планом-графиком", - подчеркнула она.
Как подчеркнули все участники прошедшей минской встречи, возобновившийся процесс разведения сил создает условия для подготовки к саммиту "нормандской четверки". "Таким образом, работа контактной группы открывает, в случае успешного разведения сил и средств на этих двух участках (в Золотом и Петровском - ТАСС), возможность встречи глав государств в нормандском формате", - отметил Борис Грызлов.
В свою очередь полпред Киева на переговорах Леонид Кучма высказал надежду, что на этом саммите будет согласована "дорожная карта достижения мира на Украине". Правда, при этом украинская сторона, как сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер, остается на своих прежних позициях и требует, по сути, пересмотра минских соглашений, рассчитывая приступить к выполнению политического блока документа только "после полного решения вопросов безопасности вместе с урегулированием проблемы контроля за украинско-российской границей".
Обмен пленными
Крупный блок вопросов, обсуждавшихся на заседании контактной группы, был связан с подготовкой обмена удерживаемыми лицами.
"Мы хотим и готовимся провести действительно большой обмен, - сказал Сайдик. - Поэтому надо работать по каждому лицу, чтобы определить его будущую судьбу. Это очень важно, поэтому не могу дать вам новость, но могу с уверенностью сказать, что стороны очень серьезно работают по этому вопросу".
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) Ольга Кобцева в свою очередь выразила сожаление, что украинская сторона пока так и не провела процессуальную очистку удерживаемых лиц, которую в июле обещала завершить в течение шести недель. При этом Кобцева отметила готовность ЛНР продвигаться в вопросе обмена. "ЛНР готова к конкретным действиям в этом вопросе, но только при зеркальных шагах украинской стороны, которые Киев пока не делает", - подчеркнула она.
17 июля участники контактной группы согласовали решение об обмене 208 удерживаемых Киевом представителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на 69 украинских силовиков. Представители республик Донбасса заявляли, что готовы осуществить этот обмен до конца сентября, украинская сторона попросила шесть недель на процессуальную очистку лиц, которых они готовы передать. Когда это время истекло, Киев попросил еще шесть недель.
Мост в Станице Луганской
Одним из важных вопросов в повестке контактной группы остается восстановление автомобильного моста в Станице Луганской - еще одном пункте, где согласно договоренности 2016 года, должна появиться пилотная зона безопасности. В конце июня этого года там уже удалось отвести войска и стороны начали восстановительные работы.
Как сообщил Сайдик, "контактная группа договорилась до начала декабря закончить восстановление моста в Станице Луганской". "Мы будем надеется, что так и будет", - добавил он.
В то же время представитель ЛНР сообщила, что продвинуться в этом вопросе сторонам не удалось, так как Киев не представил окончательный проект ремонта разрушенного украинскими силовиками пролета.
"Вода Донбасса"
Полпред РФ Борис Грызлов в числе позитивных итогов заседания отметил урегулирование вопросов, касающихся деятельности компании "Вода Донбасса"."Контактная группа выработала подходы к ряду насущных социально-экономических вопросов, касающихся работы компании "Вода Донбасса", выработала единый подход к формированию тарифа платы за воду с учетом затрат на электроэнергию. Определен порядок взаимных расчетов потребителей с поставщиком по обе стороны от линии разграничения", - сказал он.
Грызлов также отметил, что стороны приняли концепцию сохранения единого предприятия "Вода Донбасса" и разработали процедуру аудита компании. Объявить конкурс на выбор аудиторской компании "уполномочен Международный Комитет Красного Креста", указал полпред.
Компания "Вода Донбасса" - государственное производственное предприятие централизованного водоснабжения. Оно снабжает потребителей 289 населенных пунктов как на подконтрольной Киеву территории Донбасса, так и в Донецкой народной республике.