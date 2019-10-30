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Беспорядки в Чили
Обновлено 

Секретариат АТЭС поддержал отмену саммита в Чили

Ранее чилийский президент Себастьян Пиньера сообщил, что принял такое решение из-за акций протеста

ТАСС, 30 октября. Секретариат саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) поддержал решение властей Чили отказаться от организации форума, запланированного на ноябрь. Об этом говорится в опубликованном в среду в Twitter сообщении официального представителя секретариата Ребекки Фатимы Ста Марии.

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"Безопасность и благополучие Чили и экономик-членов - приоритет АТЭС. Таким образом секретариат АТЭС поддерживает решение Чили отклонить проведение встречи лидеров АТЭС <...> Малайзия примет АТЭС в 2020 году", - указывается в тексте.

Ранее чилийский президент Себастьян Пиньера объявил, что страна отказывается от организации саммита АТЭС в ноябре и конференции ООН по климату в декабре из-за акций протеста.

Теги
Пиньера, СебастьянМалайзияЧилиБеспорядки в Чили
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