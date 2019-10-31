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НАТО призвала Украину выполнить рекомендации по закону об образовании

В совместном заявлении по итогам заседания комиссии Украина - НАТО в Киеве отмечается, что "Украина привержена тому, чтобы выполнить это"

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. НАТО призвала Украину выполнить рекомендации Венецианской комиссии по изменению закона об образовании и не допустить дискриминации национальных меньшинств в вопросе о языке. Об этом говорится в опубликованном в четверг совместном заявлении по итогам заседания комиссии Украина - НАТО в Киеве.

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"В отношении закона об образовании, принятого Верховной радой в сентябре 2017 года, союзники призывают Украину полностью выполнить рекомендации и заключения Венецианской комиссии, - говорится в заявлении. - Украина привержена тому, чтобы выполнить это".

Накануне заседания комиссии Украина - НАТО премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна наложит вето на итоговое заявление этого форума, если в документе не будет содержаться рекомендаций к украинской стороне об учете международных рекомендаций по вопросу, касающемуся венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатье.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в четверг на совместном брифинге по итогам заседания комиссии Украина - НАТО, заверил генсека НАТО Йенса Столтенберга в том, что Киев выполняет все рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании. При этом он заявил, что "шесть из семи рекомендаций уже выполнены украинской стороной".

В сентябре 2017 года парламент Украины принял новую редакцию закона "Об образовании". Документ содержит статью, которая предусматривает поэтапное запрещение использования в образовательной системе русского языка и языков других национальных групп Украины. После принятия закона некоторые страны выразили беспокойство о будущем национальных меньшинств на Украине, а Венецианская комиссия рекомендовала Киеву принять меры по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств.

Тем не менее в начале октября министр образования и науки Украины Новосад подтвердила, что русскоязычные школы на Украине "с сентября 2020 года переходят на украинский язык обучения". МИД РФ в очередной раз выразил сожаление в связи с насильственной украинизацией в стране, подчеркнув, что русский язык на Украине подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, переход на украинский язык откладывается до 2023 года.

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