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Начало процедуры импичмента Трампа

Посольство РФ напомнило конгрессмену США, что собор Василия Блаженного возвели в XVI веке

Дипломаты также разместили в Twitter ссылки на статью о храме и на сайт о Москве

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Посольство России в США провело для конгрессмена-республиканца Стивена Скалиса небольшой экскурс в историю и порекомендовало ему лучше изучить Москву. Законодатель пришел в четверг на первое голосование по импичменту президента США Дональда Трампа в Палате представителей Конгресса с плакатом, на котором были изображены собор, серп и молот, а также размещена надпись "37 дней процедур импичмента в советском стиле".

"Собор Василия Блаженного был построен в 1561 году. Стивен Скалис, это не советский стиль", - отмечается в сообщении, опубликованном на странице посольства в Twitter. Дипломаты также разместили ссылки на статью о храме и на сайт о Москве.

Палата представителей приняла в четверг резолюцию в поддержку импичмента президента. Документ официально поддерживает начатые демократами расследования действий республиканца Трампа. Эти разбирательства идут в общей сложности в шести комитетах. 24 сентября нижняя палата объявила о запуске процедуры импичмента. Поводом для этого послужили утверждения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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