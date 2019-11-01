Минкультуры Украины исключило Аль Бано из черного списка

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры, молодежи и спорта Украины исключило итальянского певца Аль Бано из черного списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Фамилия певца исключена из соответствующего перечня на сайте на ведомства.

Аль Бано был внесен в черный список 11 марта этого года. Такое решение было принято Министерством культуры Украины на основании обращения Службы безопасности. Сам певец назвал такое решение абсурдным и заявил о намерении через европейские судебные инстанции требовать возмещения морального ущерба от украинской стороны. Как объявили представители певца, все полученные средства будут направлены в одну из благотворительных организаций Украины.

В черный список Минкультуры в настоящее время входят 150 деятелей культуры. В основном это россияне - Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, Василий Лановой, Валентин Гафт, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели и др. Список постоянно пополняется. Из итальянцев в него ранее попал актер и режиссер Микеле Плачидо, прославившийся ролью комиссара Катани в сериале "Спрут".