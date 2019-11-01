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Торговая война

МИД КНР не подтвердил версию СМИ о готовящейся встрече Трампа и Си Цзиньпина в Вашингтоне

При этом официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан сообщил, что консультации продвигаются хорошо, "в соответствии с первоначальным планом"

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Информация о готовящейся встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, на которой будет заключено торгово-экономическое соглашение между двумя странами, не может быть официально подтверждена. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

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"Я не знаю, откуда вы взяли такую информацию, - заявил он на регулярном брифинге, отвечая на вопрос западных журналистов. - Я могу лишь сказать, что главы делегаций по переговорам (вице-премьер КНР Лю Хэ и представитель США Роберт Лайтхайзер - прим. ТАСС) сегодня в очередной раз проведут телефонные переговоры".

По словам дипломата, консультации продвигаются хорошо, "в соответствии с первоначальным планом". "Надеемся, что будут достигнуты договоренности, которые позволят устранить противоречия на равноправной и взаимовыгодной основе. Это в интересах Китая и США, как и всего мира", - подчеркнул Гэн Шуан.

По поводу появившихся в китайских СМИ рассуждений о возможности подписания торгового соглашения в Макао представитель отметил, что это "догадки чистой воды".

Ранее Трамп заявил, что американские и китайские власти выбирают новое место для заключения первой фазы торговой сделки, которая охватит около 60% всего торгового соглашения.

Лидеры США и Китая должны были встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в чилийской столице Сантьяго 16 и 17 ноября. Существовала вероятность, что первый вариант торгово-экономического соглашения между двумя странами будет заключен именно на этом мероприятии. Однако президент Чили Себастьян Пиньера в среду заявил, что вынужден отменить форум из-за массовых антиправительственных протестов в стране.

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинТрамп, ДональдТорговая война
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