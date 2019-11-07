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Кризис на Украине

В ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли участок разведения сил в Петровском

Ранее глава Генерального штаба Украины Руслан Хомчак заявил, что украинская сторона готова начать разведение сил в районе Петровского 8 ноября

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское в Донбассе. Об этом в четверг сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня в 19.25 украинская армия обстреляла из стрелкового оружия село Петровское", - приводит сообщение представительства Донецкое агентство новостей.

Ранее в четверг руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов сообщил, что Народная милиция ДНР готова возобновить отвод сил в Петровском 9 ноября, если эта дата будет подтверждена всеми участниками запланированной на 8 ноября видеоконференции контактной группы. Позднее видеоконференция была отменена.

Глава Генерального штаба Украины Руслан Хомчак заявил в четверг на брифинге, что украинская сторона готова начать разведение сил в районе Петровского в 13:00 мск пятницы, 8 ноября.

Договоренность об отводе войск в Петровском

29 октября в Минске состоялось очередное заседание контактной группы, на котором была определена, но не названа дата устранения нарушений по разведению сил и средств в Петровском. Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разведение должно начаться 4 ноября, но украинская сторона отказалась это сделать, сославшись на несоблюдение семидневного режима тишины. После этого ДНР инициировала экстренное внеочередное заседание Контактной группы в формате видеоконференции с целью определить новую дату начала отвода войск. Миссия ОБСЕ выразила готовность координировать встречу Контактной группы в формате видеоконференции 8 ноября.

Село Петровское расположено на линии соприкосновения сторон примерно в 40 км к югу от Донецка. В соответствии с Рамочным решением 2016 года там находится один из трех пилотных участков разведения войск в Донбассе. Силы конфликтующих сторон в Петровском уже были однажды разведены.

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