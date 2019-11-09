Украинский генерал заявил, что погода до весны не даст отводить силы на новых участках

КИЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Низкие температуры и снег не позволят сторонам конфликта в Донбассе организовать отвод сил на новых участках до следующей весны. Об этом в субботу заявил журналистам заместитель командующего силовой операции в Донбассе, генерал-майор Богдан Бондарь.

"Мы входим в такой период, что погодные условия не всегда нам будут позволять подготовить новые позиции, - заявил он. - Кроме того, если будет мороз, то запрещено убирать минно-взрывные заграждения".

В субботу в районе Петровского началось разведение сил и средств между Украиной и ДНР. Окончание этого процесса финализирует весь комплекс мероприятий по разведению подразделений противоборствующих сторон в пилотных зонах безопасности - у Золотого, Петровского и Станицы Луганской.

Договоренность о разведении сил в этих трех районах была достигнута представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Почти сразу удалось развести войска в первых двух пунктах, но позднее украинские силовики вновь туда вернулись. Только 30 июня 2019 года стороны отвели войска в районе Станицы Луганской, а в первых числах ноября - у Золотого.

Разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе является условием для саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), где планируется обсудить дальнейшие шаги по урегулировании продолжающегося уже более пяти лет конфликта в регионе.