Военные Боливии не будут подавлять протесты против президента страны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 ноября. /ТАСС/. Главнокомандующий вооруженными силами Боливии Уильямс Калиман заявил в субботу, что армия не станет участвовать в подавлении протестов против переизбрания президента Эво Моралеса на новый срок. Об этом сообщило Боливийское информационное агентство.

"Мы никогда не выступим против народа, перед которым мы в долгу, и всегда обеспечим мир и добрососедство среди братьев, а также развитие нашей родины", - приводит агентство его слова. По словам военачальника, армия в демократических рамках и в соответствии с конституцией обеспечит единство соотечественников.

Главком призвал стороны внутриполитического конфликта руководствоваться наивысшими государственными интересами при его разрешении и "не доводить ситуацию до необратимой".

В пятницу министр обороны Боливии Хавьер Савалета заявил, что правительство не собирается привлекать военных к обеспечению порядка в городах, где проходят протесты. Соответствующее заявление прозвучало после того, как боливийские газеты сообщили, что несколько полицейских подразделений в городах Санта-Крус, Кочабамба и столице страны Сукре присоединились к акциям протеста против переизбрания Моралеса.

Президентские выборы прошли в республике 20 октября. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу Моралеса в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в Боливии вспыхнули протесты и начались забастовки. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.