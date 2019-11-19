НАТО: передача РФ кораблей Киеву будет способствовать переговорам в "нормандском формате"

БРЮССЕЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. НАТО приветствует передачу Москвой Киеву украинских кораблей, задержанных за провокацию в Керченском проливе, и считает, что это будет способствовать реализации минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине и переговорам в "нормандском формате". Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Я приветствую передачу кораблей Россией. России надо было сделать это давно, - сказал он. - Это соответствует международным обязательствам РФ. Я думаю, что это хороший фактор, и надеюсь, что будет способствовать прогрессу в реализации минских соглашений и поможет усилиям в "нормандском формате", - сказал он.