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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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НАТО: передача РФ кораблей Киеву будет способствовать переговорам в "нормандском формате"

Североатлантический альянс приветствует решение Москвы, отметил генсек организации Йенс Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. НАТО приветствует передачу Москвой Киеву украинских кораблей, задержанных за провокацию в Керченском проливе, и считает, что это будет способствовать реализации минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине и переговорам в "нормандском формате". Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Я приветствую передачу кораблей Россией. России надо было сделать это давно, - сказал он. - Это соответствует международным обязательствам РФ. Я думаю, что это хороший фактор, и надеюсь, что будет способствовать прогрессу в реализации минских соглашений и поможет усилиям в "нормандском формате", - сказал он.

Теги
УкраинаРоссияСтолтенберг, ЙенсНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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