WP: республиканцы и Белый дом рассчитывают завершить импичмент в Сенате за две недели

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Группа американских сенаторов-республиканцев встретилась в четверг с представителями Белого дома высокого ранга, чтобы обсудить возможную стратегию в отношении процесса импичмента президента Дональда Трампа в случае, если он дойдет до Сената Конгресса США. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Окончательного решения, по этим данным, принято не было, однако один из сценариев, который обсуждался, предполагал, что разбирательства в верхней палате ограничат приблизительно двумя неделями. Такой срок, по задумке, позволит соблюсти легитимность процедуры, но при этом не нанесет значительного политического урона республиканцу Трампу. Сенаторы рассчитывают, что разбирательство должно закончиться признанием невиновности американского лидера.

На встрече также обсуждалась возможность вызова на процесс свидетелей, показания которых не дали заслушать демократы, контролирующие Палату представителей. Речь, в частности, шла о Хантере Байдене - сыне бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

В четверг пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли заявил, что Трамп хочет, чтобы процесс импичмента дошел до Сената, полагая, что там разбирательство будет справедливым. Кроме того, по его словам, Белый дом рассчитывает, что в верхнюю палату в качестве свидетелей будут вызваны председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, Джозеф Байден и его сын Хантер, а также неназванный сотрудник американской разведки, который обратил внимание на содержание июльского телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.