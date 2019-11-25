Власти Грузии призвали пикетирующую парламент оппозицию не выходить за рамки закона

ТБИЛИСИ, 25 ноября. /ТАСС/. Участники многотысячного митинга в Тбилиси, которые пикетируют здание парламента с требованием проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, имеют полное право на протест, однако если их действия выйдут за рамки закона, государство поведет себя соответственно. Об этом в понедельник сообщил журналистам лидер фракции правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.

"Если они нарушат закон, то государство будет действовать адекватно. Правоохранители обязаны не допустить блокировку государственного учреждения - парламента. Правоохранители будут действовать соответствующим образом. Парламенту Грузии и его депутатам необходимо дать возможность работать. Исходя из этого, стражи порядка будут действовать лишь в рамках закона с максимальной гуманностью", - сказал Мдинарадзе.

Митинг у здания парламента проходит с 19:00 (18:00 мск). В ходе акции экс-депутат парламента Грузии, лидер партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе призвал митингующих сделать живую цепь вокруг здания парламента, расположиться у входов и не расходиться.

У входов в парламент уже разбили палатки. Там же мобилизованы наряды полиции, которые пока бездействуют. Участники акции планируют ночевать у парламента и не допустить проведения в вторник пленарного заседания.

Протесты в Грузии

Акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент Грузии 14 ноября не поддержал идею конституционных изменений, касающихся проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Против этой инициативы выступила большая часть мажоритарных депутатов от правящей партии, которая и разработала законопроект.

После провала голосования гражданские активисты и оппозиционные политики вышли на митинг у стен парламента, обвинив во всем председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили. Именно он анонсировал переход со смешанной на пропорциональную систему выборов в июне 2020 года.

Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые с 20 июня в течение трех месяцев устраивали манифестации у здания высшего законодательного органа страны. 17 ноября они впервые заблокировали парламент, повесив на ворота цепи с замками.

18 ноября спецназ при помощи водометов и слезоточивого газа разогнал протестующих и открыл парламент для депутатов. После разгона оппозиция анонсировала масштабный митинг на 25 ноября, а до этого в течение недели демонстранты вешали замки и цепи, ставшие символом протеста, на ворота госучреждений.