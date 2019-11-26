Трамп хотел бы, чтобы Помпео выступил на слушаниях в Конгрессе по импичменту

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы госсекретарь Майкл Помпео, министр энергетики Рик Перри, исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, а также другие должностные лица выступили в Конгрессе США на слушаниях в рамках процедуры импичмента американского лидера. Соответствующее сообщение глава вашингтонской администрации разместил во вторник в Twitter .

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"Я бы хотел, чтобы люди давали показания (в рамках процедуры импичмента - прим. ТАСС). Я бы хотел, чтобы Майк Помпео, Рик Перри, Мик Малвэни и многие другие давали показания о сфабрикованном импичменте", - написал президент. Ранее Белый дом уведомил демократов Палаты представителей Конгресса США, что не собирается сотрудничать с ними в рамках процедуры импичмента.

По мнению Трампа, "лживые СМИ слишком сильно зацикливаются на тех, кого суды заставляют давать показания в Конгрессе". Он напомнил, что бывший юрисконсульт Белого дома Дональд Макган "уже заявил, что [Трамп] не сделал ничего плохого". "[Бывший помощник президента США по национальной безопасности] Джон Болтон - патриот, он может знать, что я удерживал деньги для Украины, потому что она считается коррумпированной страной. Я хотел узнать, почему соседние европейские страны также не предоставляли [ей] деньги", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что "борется за будущих президентов". "Это афера демократов, которая никуда не денется, но будущие президенты ни в коем случае не должны быть дискредитированы. То, что произошло со мной, никогда не должно происходить с другими президентами [США]!" - заключил американский лидер.

В понедельник федеральный суд столичного округа Колумбия обязал Макгана явиться в Конгресс по повестке на слушания по поводу случаев злоупотребления властью со стороны Трампа. Минюст США во вторник обжаловал это решение.

Скандал вокруг разговора с Зеленским

Соединенные Штаты сотрясает крупный скандал, разразившийся вокруг июльского разговора Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Жалоба неназванного сотрудника американской разведки на содержание беседы стала в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты Трампа, он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.

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