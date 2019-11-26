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Начало процедуры импичмента Трампа

Комитет Палаты представителей США пригласил Трампа выступить на слушаниях по импичменту

Президенту США направлено официальное письмо

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) направил во вторник американскому президенту Дональду Трампу письмо с приглашением принять участие в слушаниях в рамках процедуры импичмента главы государства, которые состоятся 4 декабря. Соответствующий документ был опубликован на сайте комитета.

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"Комитет ожидает вашего (Трампа - прим. ТАСС) участия в разбирательстве в рамках процедуры импичмента по мере того, как комитет выполняет свои конституционные обязанности", - отметил конгрессмен.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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