Комитет Палаты представителей США пригласил Трампа выступить на слушаниях по импичменту

Начало процедуры импичмента Трампа

CNN: приказ приостановить помощь Киеву подписан в США в день разговора Трампа с Зеленским

При этом, как сообщает телекомпания, первоначально вопрос о приостановке помощи обсуждался еще в начале июля

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