Комитет Палаты представителей США пригласил Трампа выступить на слушаниях по импичменту

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) направил во вторник американскому президенту Дональду Трампу письмо с приглашением принять участие в слушаниях в рамках процедуры импичмента главы государства, которые состоятся 4 декабря. Соответствующий документ был опубликован на сайте комитета.
"Комитет ожидает вашего (Трампа - прим. ТАСС) участия в разбирательстве в рамках процедуры импичмента по мере того, как комитет выполняет свои конституционные обязанности", - отметил конгрессмен.