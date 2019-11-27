Угрозы не наблюдается. Турция не хочет "защищать" Прибалтику от России

Источники агентства Reuters сообщили о новых разногласиях внутри НАТО. На этот раз Анкара требует поддержать ее в борьбе с РПК, а не заниматься мифической "российской угрозой"

За неделю до намеченного на 3-4 декабря 2019 года в Лондоне саммита НАТО агентство Reuters со ссылкой сразу на четыре высокопоставленных источника в альянсе сообщило о том, что Турция не поддержит план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши от "российской угрозы". Взамен Анкара требует от альянса предоставить ей политическую поддержку в операциях против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на северо-востоке Сирии.

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Приписываемое турецкой стороне прессой заявление официальная Анкара никак не прокомментировала, однако выглядит оно вполне правдоподобно и резонно для члена НАТО: Турция ведет против курдов реальные боевые действия, подвергаясь опасности. Это означает, что альянс может задействовать статью 5 устава организации, в которой оговаривается, что нападение на одну из стран - членов НАТО автоматически может расцениваться как нападение на всех членов организации. Но в случае с Турцией в НАТО не спешат с положительным решением. При этом с упорством, достойным лучшего применения, говорят о "российской угрозе" странам Прибалтики и Польше и обещают помощь Литве, Латвии и Эстонии, ссылаясь на ту же 5-ю статью устава. Под предлогом отработки защиты от всевозможных угроз участники альянса провели в непосредственной близости от российских границ множество различных учений, что явно не способствует снижению напряженности в регионе. Заявления представителей РФ о том, что Россия ни на кого нападать не собирается, в НАТО игнорируют. Возможно потому, что они совершенно не вписываются в концепцию выживания альянса. "Российской угрозы" не наблюдается Как сообщили агентству Reuters высокопоставленные источники в НАТО, Анкара отдала распоряжение представителю страны при организации не подписывать военный план, в рамках которого НАТО обязуется предоставить Польше, Литве, Латвии и Эстонии помощь в случае нападения со стороны России, а также в ходе различных встреч и совещаний оказывать на членов альянса давление с целью официального признания ими РПК террористической. Как отмечает агентство, отсутствие согласия Турции может значительно замедлить ситуацию с принятием этого плана.

"Они (турки - прим. ТАСС) держат в плену Восточную Европу, отказываясь соглашаться на принятие военного плана до тех пор, пока им не пойдут на уступки", - приводит Reuters слова неназванного собеседника. По словам другого источника, подобные действия со стороны Анкары можно считать "разрушающими", в то время как альянс пытается оправиться от критики НАТО президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эмманюэлем Макроном, который ранее заявил о "смерти мозга" организации. Целесообразность существования НАТО уже давно подвергалась сомнению. Однако эти сомнения на какое-то время отошли в сторону после того, как было принято решение о присоединения Крыма к России. С 2014 года у НАТО наступила вторая молодость, и любимым тезисом в организации стала защита "очень уязвимой" Прибалтики от потенциальной "российской агрессии". Причем все аргументы Москвы об отсутствии намерения нападать на западных соседей отметались за ненадобностью. В Литву, Латвию и Эстонию прибыли американские войска, а также войска стран - членов ЕС. В Вильнюсе, Риге и Таллине открылись штаб-квартиры новых натовских подразделений, в том числе по обеспечению кибербезопасности. Однако с 2014 года прошло пять лет, на проведение учений в Прибалтике тратятся значительные средства, а подтверждения "российской угрозы" не наблюдается. На этом фоне аргументы Турции о необходимости оказания ей поддержки со стороны НАТО выглядят более чем весомыми. Удержать Турцию Очевидно, что Анкара выбрала удачный момент для выдвижения своих условий партнерам по НАТО. На фоне угроз президента США о выходе его страны из альянса в том случае, если другие его члены не увеличат свои взносы в бюджет организации, а также высказанных президентом Франции сомнений в жизнеспособности НАТО, другие его члены озаботились как сохранением целостности организации, так и обеспечением европейской безопасности.

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