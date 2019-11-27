Угрозы не наблюдается. Турция не хочет "защищать" Прибалтику от России

За неделю до намеченного на 3-4 декабря 2019 года в Лондоне саммита НАТО агентство Reuters со ссылкой сразу на четыре высокопоставленных источника в альянсе сообщило о том, что Турция не поддержит план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши от "российской угрозы". Взамен Анкара требует от альянса предоставить ей политическую поддержку в операциях против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на северо-востоке Сирии.
Приписываемое турецкой стороне прессой заявление официальная Анкара никак не прокомментировала, однако выглядит оно вполне правдоподобно и резонно для члена НАТО: Турция ведет против курдов реальные боевые действия, подвергаясь опасности. Это означает, что альянс может задействовать статью 5 устава организации, в которой оговаривается, что нападение на одну из стран - членов НАТО автоматически может расцениваться как нападение на всех членов организации. Но в случае с Турцией в НАТО не спешат с положительным решением.
При этом с упорством, достойным лучшего применения, говорят о "российской угрозе" странам Прибалтики и Польше и обещают помощь Литве, Латвии и Эстонии, ссылаясь на ту же 5-ю статью устава. Под предлогом отработки защиты от всевозможных угроз участники альянса провели в непосредственной близости от российских границ множество различных учений, что явно не способствует снижению напряженности в регионе. Заявления представителей РФ о том, что Россия ни на кого нападать не собирается, в НАТО игнорируют. Возможно потому, что они совершенно не вписываются в концепцию выживания альянса.
"Российской угрозы" не наблюдается
Как сообщили агентству Reuters высокопоставленные источники в НАТО, Анкара отдала распоряжение представителю страны при организации не подписывать военный план, в рамках которого НАТО обязуется предоставить Польше, Литве, Латвии и Эстонии помощь в случае нападения со стороны России, а также в ходе различных встреч и совещаний оказывать на членов альянса давление с целью официального признания ими РПК террористической. Как отмечает агентство, отсутствие согласия Турции может значительно замедлить ситуацию с принятием этого плана.
"Они (турки - прим. ТАСС) держат в плену Восточную Европу, отказываясь соглашаться на принятие военного плана до тех пор, пока им не пойдут на уступки", - приводит Reuters слова неназванного собеседника. По словам другого источника, подобные действия со стороны Анкары можно считать "разрушающими", в то время как альянс пытается оправиться от критики НАТО президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эмманюэлем Макроном, который ранее заявил о "смерти мозга" организации.
Целесообразность существования НАТО уже давно подвергалась сомнению. Однако эти сомнения на какое-то время отошли в сторону после того, как было принято решение о присоединения Крыма к России. С 2014 года у НАТО наступила вторая молодость, и любимым тезисом в организации стала защита "очень уязвимой" Прибалтики от потенциальной "российской агрессии". Причем все аргументы Москвы об отсутствии намерения нападать на западных соседей отметались за ненадобностью.
В Литву, Латвию и Эстонию прибыли американские войска, а также войска стран - членов ЕС. В Вильнюсе, Риге и Таллине открылись штаб-квартиры новых натовских подразделений, в том числе по обеспечению кибербезопасности.
Однако с 2014 года прошло пять лет, на проведение учений в Прибалтике тратятся значительные средства, а подтверждения "российской угрозы" не наблюдается. На этом фоне аргументы Турции о необходимости оказания ей поддержки со стороны НАТО выглядят более чем весомыми.
Удержать Турцию
Очевидно, что Анкара выбрала удачный момент для выдвижения своих условий партнерам по НАТО. На фоне угроз президента США о выходе его страны из альянса в том случае, если другие его члены не увеличат свои взносы в бюджет организации, а также высказанных президентом Франции сомнений в жизнеспособности НАТО, другие его члены озаботились как сохранением целостности организации, так и обеспечением европейской безопасности.
После сообщения о возможном демарше Турции канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге в среду, заявила, что сохранение НАТО в "исконных интересах" Германии. "Европа в настоящее время не может защищаться в одиночку", - заявила она и подчеркнула, что германские власти берут на себя в рамках НАТО больше ответственности. Канцлер подтвердила намерение властей ФРГ увеличить оборонный бюджет до 1,5% от ВВП до 2024 года и до 2% в начале 2030-х годов.
Кроме того, Меркель указала на необходимость позаботиться о сохранении единства альянса. "Да, Турция - сложный партнер, но ее нужно удержать в НАТО уже только по геостратегическим причинам", - сказала канцлер.
Это означает, что отмахиваться от Турции в преддверии саммита в Лондоне европейцы и американцы вряд ли будут. Меньше чем за неделю дипломатам и военным из стран - участниц НАТО предстоит найти решение, которое устроит всех и предотвратит возможный распад альянса, которому, помимо Турции, угрожает еще и Франция, предлагающая развивать концепцию системы европейской обороны.
Обеспокоенный складывающейся ситуацией генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Le Figaro высказал мнение, что "любая попытка отдалить Европу от Северной Америки ослабит не только трансатлантические связи, но и сам европейский континент". Евросоюз, отметил Столтенберг, "не способен защитить Европу". Кроме того, ситуация усугубится в случае выхода из ЕС Великобритании, так как после этого "80% бюджета альянса будет обеспечиваться странами, не входящими в ЕС".
Планы, воля и возможность
Столтенберг постарался успокоить прибалтийские государства после сообщений о "турецких угрозах". "У нас есть не только планы, но и воля и возможности защищать всех наших союзников", - сказал он и подчеркнул, что не намерен углубляться сейчас "во внутренние дискуссии НАТО".
В свою очередь отсутствие беспокойства продемонстрировал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, выразивший уверенность в том, что "интересы безопасности нашего региона будут соблюдены, и союзники будут относиться к ним настолько же серьезно, насколько серьезно мы относились к их интересам безопасности". Министр добавил, что члены НАТО "никогда не комментируют внутренние и секретные дискуссии, которые происходят в альянсе". "Обычно после обсуждений все члены НАТО могли прийти к соглашению, и я полностью уверен, что они смогут прийти к соглашению в будущем", - сказал он.
В планировании не учитывали
В России неоднократно заявляли о том, что Москва никому не угрожает, тем более странам Прибалтики. Об этом еще раз напомнил выступивший 26 ноября в Берлине на конференции по безопасности замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он обратил внимание на то, что "на протяжении многих лет прибалтийские государства в военном плане ничего значимого из себя не представляли". "В нашем военном планировании они вообще никак не учитывались, - добавил Грушко. - А теперь нам приходится вносить коррективы с учетом того потенциала, который там может быть развернут в результате решений, принятых НАТО". Он подчеркнул, что превращение Балтики в арену противостояния не отвечает интересам России.
С критикой НАТО выступил в среду и замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выразивший надежду, что из Лондона придут позитивные сигналы, "которые будут включать что-то более конструктивное, чем постоянное повторение одних и тех же призывов к России сделать что-то, что ничем не обосновано и не имеет никакой связи с реальностью". По мнению дипломата, "этот отрыв от действительности вообще очень характерен для поведения Североатлантического альянса".
Оксана Полищук