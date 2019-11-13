С Западом или без него? Эрдоган делает выбор в Вашингтоне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибывает 13 ноября с визитом в Вашингтон, чтобы переговорить с глазу на глаз со своим американским коллегой Дональдом Трампом. На повестке встречи — столкновения в Сирии, обвинения против турецкого банка Halkbank в нелегальных финансовых операциях с Ираном, возможные санкции против окружения Эрдогана и покупка Анкарой российской зенитной ракетной системы С-400. Последний вопрос особенно важен. За три дня до встречи советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен отдельно сосредоточился на нем: в разговоре с CBS пригрозил Турции "ощутимыми" санкциями, если та не откажется от российских вооружений. В Белом доме готовятся к разговору с Анкарой на повышенных тонах из-за России, но не исключают и уступок: по информации The Washington Post Трамп может предложить Эрдогану сделку на $100 млрд. "Все испортилось из-за одного человека — Эрдогана"

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Незадолго до визита Эрдогана американский политический класс обозначил свои позиции относительно Турции. В Палате представителей Конгресса, где большинство принадлежит демократам, о турецком лидере отозвались чрезвычайно недипломатично. "Он оставил ослепительно-темную отметину на исторически сложившихся светских традициях народовластия в своей стране. Мы должны оказывать давление на него, одновременно наращивая дипломатические усилия в надежде вернуть Турцию на правильный путь как нашего союзника по НАТО", — заявил в ноябре глава комитета по международным делам Элиот Энгел. Политик позволил себе и большее: назвал Эрдогана "авторитарным разбойником", а вину за курс Турции частично возложил на Трампа, поскольку Белый дом якобы "не справился" с наказанием Анкары. В Сенате, где большинство у республиканцев, отношение к союзнику по НАТО почти столь же враждебное. "Мы хотели бы [улучшить отношения] с Турцией, но, к сожалению, Эрдоган не дает никаких оснований считать, что это стремление взаимно", — сформулировал председатель комитета по международным делам Сената Джим Риш. Как и Энгел, Риш позволил себе недипломатичные ремарки. "Каждый шаг, который [Эрдоган] делает, каждая фраза, которую он произносит, отсылают нас в совершенно ином направлении [нежели дружба]. Турецкий народ был для нас превосходным союзником. Но все изменилось из-за одного-единственного человека в одной-единственной администрации". В отличие от демократов из нижней палаты, сенатор все же предлагает дать Анкаре последний шанс. Поэтому с санкциями против Турции надеется повременить до того, как станут известны итоги переговоров 13 ноября. Более решительно настроенные конгрессмены в Палате представителей ждать не намерены. 30 октября они проголосовали за акт, предписывающий введение ограничений против турецкого банка Halkbank, заподозренного в помощи Ирану, чиновников турецкой администрации и запрет на поставку любых "товаров, услуг и технологий оборонного назначения", которые Анкара могла бы использовать для боевых действий в Сирии. Еще одна резолюция, принятая Конгрессом, произвела эффект разорвавшейся бомбы: депутаты признали геноцид армян турками в 1915–1916 годах, тем самым открыто бросив перчатку Анкаре. Турецкий секрет обаяния

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На таком фоне у Эрдогана не было бы оснований для оптимизма перед визитом в Вашингтон, если бы не позиция президента США Дональда Трампа. Несмотря на значительное охлаждение отношений с Турцией, продолжающееся все время его правления, Трамп показал себя сторонником компромиссов на Ближнем Востоке. В октябре 2019 года американский президент довольно открыто продемонстрировал незаинтересованность в санкциях против Турции: когда Анкара вторглась на территорию Сирии, чтобы оттеснить от границы курдо-арабские "Сирийские демократические силы", Белый дом ограничился необременительными рестрикциями против турок, которые отменил тогда же, когда операция была приостановлена. В те дни Трамп постоянно созванивался с Эрдоганом и принимал решения на основании этих переговоров. "Турецкий президент чрезвычайно эффективно использует инструмент личного общения", — сказал ТАСС по этому поводу политолог Осман Джан Унвер, преподаватель стамбульского университета Айвансарай. Однако на этот раз пространство для маневра у американского и турецкого лидеров чрезвычайно сужено. Хотя Трамп надеется договориться с Эрдоганом тет-а-тет, но не может игнорировать решения Конгресса. Даже если это не нравится американскому президенту, ему придется взять жесткий тон в разговоре с Анкарой. США не забыли про С-400 В особенности напряженным обещает быть обмен мнениями по поводу российской зенитной ракетной системы С-400, приобретенной Турцией летом 2019 года. Тогда же Вашингтон пригрозил ввести санкции против Анкары из-за покупки этих вооружений. Согласно официальной позиции США, российские военные технологии несовместимы с натовскими, а кроме того, их покупка ставит под сомнение лояльность Турции интересам Североатлантического альянса. Подход Эрдогана прямо противоположный: его страна имеет право покупать те вооружения, которые считает нужным. Что же касается технологической несовместимости, то она далеко не очевидна: российские военные эксперты многократно ставили это утверждение под сомнение. В сентябре и октябре вопрос о санкциях за С-400 выпал из повестки дня. Однако, как оказалось, Вашингтон не простил Анкару. Незадолго до приезда Эрдогана в Вашингтон советник Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен снова вернулся к этой теме. "В НАТО нет места для С-400. В НАТО нет места для заметных военных покупок у России. Это послание президент Трамп передаст Эрдогану самым явным образом, когда тот прибудет сюда с визитом". О’Брайен отдельно упомянул санкции, пообещав, что потенциальный ущерб от них окажется "значительным", когда Турция "испытает его на себе". Со своей стороны Эрдоган готов предложить США компенсацию: приобрести ракетную систему Patriot. Если бы не обязывающие решения Конгресса, Трамп мог бы согласиться на подобный размен. Однако в этот раз договориться один на один у двух лидеров может не получиться. Старые счеты

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