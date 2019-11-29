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Ракетные запуски в КНДР

Канада осудила очередные запуски ракет КНДР

Оттава призвала Пхеньян вернуться к переговорам

ОТТАВА, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Канады осуждают очередные пуски северокорейских баллистических ракет и призывают Пхеньян вернуться к переговорам для достижения полной денуклеаризации. Об этом в четверг говорится в заявлении канадского МИД.

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"Канада решительно осуждает [недавний] запуск КНДР двух баллистических ракет, так же как и все предыдущие пуски, что является очевидным нарушением резолюций СБ ООН", - заявили в ведомстве. В связи с этим в МИД призвали Пхеньян прекратить подобные провокационные действия и вернуться к переговорам для достижения полной денуклеаризации.

Ранее южнокорейский Комитет начальников штабов сообщил, что КНДР произвела в четверг вечером запуск двух ракет неустановленного типа. По его данным, пуски произведены в сторону Японского моря из уезда Ёнпхо северо-восточной провинции Хамгён-Пукто в 16:59 по местному времени (10:59 мск). Министр обороны Японии уточнил, что запущенные КНДР две баллистические ракеты поднялись на высоту 100 км и пролетели 380 км. Это уже тринадцатый по счету ракетный пуск, осуществленный КНДР в этом году.

Позже центральная газета КНДР Rodong Sinmun подтвердила факт проведения испытания ракетной установки сверхбольшого калибра.

Теги
КанадаКНДРРакетные запуски в КНДР
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