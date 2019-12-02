Парламент Абхазии освободил от должности генпрокурора после громкого убийства в Сухуме

СУХУМ, 2 декабря. /ТАСС/. Парламент Абхазии на внеочередном заседании в понедельник освободил от занимаемой должности генерального прокурора республики Зураба Ачбу, передает корреспондент ТАСС.

Ранее в понедельник президент Абхазии Рауль Хаджимба внес на рассмотрение парламента представление об отставке Ачбы.

"Основание освобождения (от должности) - личные заявления генпрокурора и его заместителя", - сказал председатель комитета по правовой политике Валерий Агрба. За отставку проголосовали 19 из 29 депутатов.

Также в понедельник от занимаемой должности освобожден министр внутренних дел Гарри Аршба. Причина увольнений - осложнение криминогенной ситуации в стране, где только за последнюю неделю ноября было совершено убийство двух граждан, одно похищение, ранение пятерых жителей республики.

В этот же день лишился занимаемой должности и заместитель генерального прокурора Эшсоуа Какалии. За его отставку проголосовали 27 из 29 депутатов.

По словам депутата парламента Дмитрия Дбара, "МВД и прокуратура не сделали ничего для раскрытия преступления, они помогли преступникам уйти от ответственности". "У них была информация о преступниках, которые могли это совершить, но они их не задержали их. И самым большим наказанием оказалось освобождение [министра и генпрокурора] от должности... Не по собственному желанию, а по статье [УК] должны были уйти", - сказал парламентарий.