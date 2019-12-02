{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Парламент Абхазии освободил от должности генпрокурора после громкого убийства в Сухуме

Также занимаемой должности лишился заместитель генерального прокурора Эшсоуа Какалии

СУХУМ, 2 декабря. /ТАСС/. Парламент Абхазии на внеочередном заседании в понедельник освободил от занимаемой должности генерального прокурора республики Зураба Ачбу, передает корреспондент ТАСС.

Ранее в понедельник президент Абхазии Рауль Хаджимба внес на рассмотрение парламента представление об отставке Ачбы.

"Основание освобождения (от должности) - личные заявления генпрокурора и его заместителя", - сказал председатель комитета по правовой политике Валерий Агрба. За отставку проголосовали 19 из 29 депутатов.

Также в понедельник от занимаемой должности освобожден министр внутренних дел Гарри Аршба. Причина увольнений - осложнение криминогенной ситуации в стране, где только за последнюю неделю ноября было совершено убийство двух граждан, одно похищение, ранение пятерых жителей республики.

В этот же день лишился занимаемой должности и заместитель генерального прокурора Эшсоуа Какалии. За его отставку проголосовали 27 из 29 депутатов.

По словам депутата парламента Дмитрия Дбара, "МВД и прокуратура не сделали ничего для раскрытия преступления, они помогли преступникам уйти от ответственности". "У них была информация о преступниках, которые могли это совершить, но они их не задержали их. И самым большим наказанием оказалось освобождение [министра и генпрокурора] от должности... Не по собственному желанию, а по статье [УК] должны были уйти", - сказал парламентарий.

Теги
Абхазия
Реклама на ТАСС
Помпео заявил, что США помогут "легитимным властям" сдержать "недемократические" протесты
При этом госсекретарь США уверен, что Куба и Венесуэла стремятся использовать протестные движения в странах Латинской Америки в своих интересах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС