Эрдоган назвал условие для поддержки Турцией плана НАТО по защите стран Балтии и Польши

АНКАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что Анкара не согласится поддержать план НАТО по защите стран Балтии и Польши, если союзники по блоку не признают террористическими те организации, которые представляют угрозу для национальной безопасности республики. Об этом турецкий лидер сообщил на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом в Лондон, где с 3 по 4 декабря будет проходить очередной саммит Североатлантического альянса.

"Если НАТО не признает террористическими организациями те группировки, которые представляют угрозу Турции, то мы не изменим нашу позицию относительно плана блока для Балтики", - подчеркнул он.