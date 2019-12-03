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Эрдоган назвал условие для поддержки Турцией плана НАТО по защите стран Балтии и Польши

АНКАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что Анкара не согласится поддержать план НАТО по защите стран Балтии и Польши, если союзники по блоку не признают террористическими те организации, которые представляют угрозу для национальной безопасности республики. Об этом турецкий лидер сообщил на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом в Лондон, где с 3 по 4 декабря будет проходить очередной саммит Североатлантического альянса.

"Если НАТО не признает террористическими организациями те группировки, которые представляют угрозу Турции, то мы не изменим нашу позицию относительно плана блока для Балтики", - подчеркнул он.

Теги
ЭстонияТурцияВеликобританияЛатвияЛитваПольшаЭрдоган, Реджеп Тайип
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