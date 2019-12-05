{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Начало процедуры импичмента Трампа

Юристы дадут показания по делу об импичменте Трампа 9 декабря

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поручила председателю юридического комитета Джерролду Надлеру подготовить официальные обвинения в отношении Трампа

ТАСС, 5 декабря. Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США начнет заслушивать показания юристов по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа в понедельник. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте комитета.

Согласно размещенной на портале информации, слушания начнутся в 9:00 по времени Восточного побережья США (17:00 мск).

На эту тему
Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу? Объясняем, каковы шансы на отставку президента

Ранее в четверг спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поручила председателю юридического комитета Джерролду Надлеру (демократ от штата Нью-Йорк) подготовить официальные обвинения в отношении Трампа в рамках процедуры его импичмента.

Комментируя объявление Пелоси, глава Белого дома написал в Twitter, что ему хотят объявить импичмент "ни за что". "Это означает, что более чем серьезную и крайне редко применяемую процедуру импичмента в будущем станут рутинно использовать против президентов", - отметил Трамп.

24 сентября Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократическая партия смогла инициировать данный процесс за счет того, что имеет на данном этапе большинство в Палате представителей. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации избраться на второй срок в 2020 году.

В случае утверждения Палатой представителей обвинительное заключение, подготовленное по итогам расследования в юридическом комитете, будет передано в Сенат Конгресса, где процедура превратится в судебный процесс. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
Реклама на ТАСС
Турция ратифицировала подписанный с Ливией меморандум по морским зонам
Ранее документ вызвал резкую реакцию Афин и Каира
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС