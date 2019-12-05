Юристы дадут показания по делу об импичменте Трампа 9 декабря

ТАСС, 5 декабря. Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США начнет заслушивать показания юристов по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа в понедельник. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте комитета.

Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу? Объясняем, каковы шансы на отставку президента

Ранее в четверг спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поручила председателю юридического комитета Джерролду Надлеру (демократ от штата Нью-Йорк) подготовить официальные обвинения в отношении Трампа в рамках процедуры его импичмента.

Комментируя объявление Пелоси, глава Белого дома написал в Twitter, что ему хотят объявить импичмент "ни за что". "Это означает, что более чем серьезную и крайне редко применяемую процедуру импичмента в будущем станут рутинно использовать против президентов", - отметил Трамп.

24 сентября Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократическая партия смогла инициировать данный процесс за счет того, что имеет на данном этапе большинство в Палате представителей. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации избраться на второй срок в 2020 году.

В случае утверждения Палатой представителей обвинительное заключение, подготовленное по итогам расследования в юридическом комитете, будет передано в Сенат Конгресса, где процедура превратится в судебный процесс. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.