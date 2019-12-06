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Избранный президент Аргентины объявил состав будущего правительства

Правительство страны, вступающее в свои полномочия после инаугурации Альберто Фернандеса, возглавит политолог Сантьяго Андрес Кафьеро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 декабря. /ТАСС/. Будущее правительство Аргентины, вступающее в свои полномочия после инаугурации избранного президента Альберто Фернандеса 10 декабря, возглавит политолог Сантьяго Андрес Кафьеро. Об этом в ходе пресс-конференции объявил в пятницу будущий глава государства. Его выступление транслировалась порталом Todo Noticias.

Руководить силовым блоком вновь будет Агустин Оскар Росси, который был министром обороны в правительстве Кристины Фернандес де Киршнер с июня 2013 по декабрь 2015 года. Эдуардо Энрике де Педро возглавит МВД.

Главой МИД Фернандес назначил Фелипе Солу. В конце ноября он провел встречу с послом РФ Дмитрием Феоктистовым. По ее итогам Сола написал в Twitter, что они "взяли на себя обязательство поддерживать жизнеспособность отношений" между странами.

Руководство экономическим блоком кабинета министров Фернандес поручил 37-летнему ученому-экономисту Мартину Гусману, эксперту в области макроэкономики и долговых кризисов. Экономист Матиас Себастьян Кульфас возглавит министерство производства. Мигель Анхель Песке будет назначен новым главой ЦБ.

27 октября в Аргентине прошли президентские выборы, победителем на которых стал левоцентрист Фернандес. Основными пунктами его программы являются введение стратегического планирования и определение приоритетов в экономике в целях более эффективного управления ресурсами, обеспечение импортозамещения, стимулирование государственных компаний, финансирование социальных программ, создание рабочих мест и повешение зарплат.

Фернандес обещает добиваться пересмотра условий соглашения с МВФ о кредите в $57 млрд, заключенного администрацией президента Маурисио Макри. На прошлой неделе Фернандес заявил, что не намерен просить МВФ перевести Аргентине $11 млрд - оставшуюся часть кредита. Он также сообщил, что считает нужным договориться с кредиторами об отсрочке выплат, чтобы дать экономике Аргентины развиться и получить возможность погасить долги. В сфере внешней политики Фернандес видит необходимость в возвращении страны в Союз южноамериканских наций, откуда она вышла в апреле, а также в выходе из Группы Лимы, выступающей за смену власти в Венесуэле.

Теги
АргентинаФернандес, Альберто
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