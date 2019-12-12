Посол ФРГ прибыл в МИД РФ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр в эти минуты прибыл в МИД России, передает корреспондент ТАСС.

Что происходит вокруг убийства гражданина Грузии в Берлине

Новое "дело Скрипаля"? Что происходит вокруг убийства гражданина Грузии в Берлине

Дипломат проследовал в здание министерства на Смоленской площади, воздержавшись от комментариев для журналистов.

Как сообщил ранее ТАСС информированный источник, в четверг до сведения германского посла будут доведены ответные меры в связи с высылкой российских дипломатов из-за убийства 40-летнего гражданина Грузии, которое произошло 23 августа.

В МИД РФ заявили, что такие шаги Берлина не останутся без ответа. В Кремле подозрения в том, что РФ может иметь отношение к этому убийству, назвали "абсолютно беспочвенными".