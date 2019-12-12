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Высылка из Германии сотрудников российского посольства
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Посол ФРГ прибыл в МИД РФ

Как ранее сообщил информированный источник, до сведения германского посла будут доведены ответные меры в связи с высылкой российских дипломатов
Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр в эти минуты прибыл в МИД России, передает корреспондент ТАСС.

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Дипломат проследовал в здание министерства на Смоленской площади, воздержавшись от комментариев для журналистов.

Как сообщил ранее ТАСС информированный источник, в четверг до сведения германского посла будут доведены ответные меры в связи с высылкой российских дипломатов из-за убийства 40-летнего гражданина Грузии, которое произошло 23 августа.

В МИД РФ заявили, что такие шаги Берлина не останутся без ответа. В Кремле подозрения в том, что РФ может иметь отношение к этому убийству, назвали "абсолютно беспочвенными".

Теги
ГрузияГерманияРоссияВысылка из Германии сотрудников российского посольства
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