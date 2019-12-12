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Высылка из Германии сотрудников российского посольства

Посол ФРГ заявил, что высылаемые из РФ дипломаты "ни в чем не провинились"

Геза Андреас фон Гайр подчеркнул, что сотрудники посольства и их семьи пострадали в результате дипломатической ответной меры России

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр заявил, что двое сотрудников германской дипмиссии в Москве, объявленные персонами нон грата, "ни в чем не провинились". Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе посольства.

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"Я с сожалением принял к сведению решение правительства России объявить двух сотрудников посольства Германии в Москве персонами нон грата. Эти сотрудники работали в принимающей стране совершенно безупречно и ни в чем не провинились. Они и их семьи пострадали в результате дипломатической ответной меры Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ранее в МИД РФ заявили, что два дипломата ФРГ в качестве ответной меры должны покинуть Россию в течение семи суток. Соответствующая нота была вручена послу Германии, вызванному в четверг в российское дипведомство.

4 декабря МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ. Это связано с убийством 23 августа в Берлине гражданина Грузии. Подозреваемым по делу проходит россиянин. Свое решение дипведомство объяснило недостаточным, по мнению германской стороны, сотрудничеством российских властей.

Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря о ситуации с дипломатами, сказал, что считает некорректной высылку из ФРГ российских дипломатов, не имеющих к убийству гражданина Грузии в Берлине никакого отношения, только на основе предварительных соображений.

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ГерманияРоссияВысылка из Германии сотрудников российского посольства
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