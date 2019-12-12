СМИ: судья в США усомнился в объективности присяжных, рассматривавших дело Царнаева

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Судья апелляционного суда Первого округа, базирующегося в Бостоне (штат Массачусетс), подверг сомнению объективность жюри присяжных, выносивших вердикт по делу Джохара Царнаева, приговоренного к смертной казни за подготовку и осуществление теракта в этом городе. Соответствующие данные опубликовала в четверг газета The Boston Globe.

По ее информации, судья Уильям Каятта выразил сомнения относительно того, что прокуратура должным образом провела проверку присяжных на предвзятость. "У вас был выбор из большого числа квалифицированных присяжных. Об этом свидетельствуют государственные документы, - сказала судья. - Вам необходимо удостовериться, что вы не выбрали неподходящих [кандидатов], а, кажется, именно это и произошло".

В декабре 2018 года адвокаты Царнаева обжаловали приговор. Как следовало из текста жалобы, адвокаты осужденного просят апелляционный суд отменить приговор нижестоящей инстанции. По словам защиты, решение судьи не переносить слушания по данному делу из Бостона в другой город, как того требовали адвокаты, лишило Царнаева права на честный и справедливый процесс.

По версии защитников, члены бостонского жюри присяжных не могли быть полностью объективны, так речь шла об их городе. Кроме того, адвокаты указывали на освещение судебного процесса местными СМИ, которое, по их мнению, нельзя было назвать беспристрастным. Ранее адвокаты уже приводили схожие аргументы в ходе слушаний в федеральном суде Бостона, однако присяжные сочли их неубедительными.

15 апреля 2013 года в центре Бостона неподалеку от финишной черты традиционного марафона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва, жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Через несколько дней после этого полиция вышла на след организаторов взрывов - Тамерлана и Джохара Царнаевых. При попытке задержания Тамерлан был убит, а Джохар ранен и арестован. В апреле 2015 года последнего признали виновным по всем 30 пунктам обвинения и приговорили к смертной казни.

26-летний Царнаев в настоящий момент содержится в тюрьме строгого режима Флоренс в штате Колорадо. Дата его казни до сих пор не была назначена ввиду того, что адвокаты заявляли о своем намерении обжаловать вердикт суда.