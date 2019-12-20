Переселение народов. Эрдоган хочет вернуть миллионы беженцев из Турции на север Сирии

Он призывает начать в регионе строительство школ, больниц и другой инфраструктуры

После начала операции "Источник мира" Турция создала на севере Сирии так называемую зону безопасности. По словам президента страны Тайипа Эрдогана, на эту территорию будут возвращены от 1 млн до 2 млн сирийских беженцев, которые сейчас проживают в Турции. О том, возможно ли такое переселение и что оно означает для региона, — читайте в нашем материале. Братья едут домой За восемь лет гражданской войны Сирию покинуло около 5,6 млн беженцев. По данным ООН, большинство из них — 3,6 млн человек — оказались в соседней Турции. Власти этой страны называли переселенцев не иначе как "братьями", оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Для них строили лагеря и центры временного содержания. Деньги на это Анкаре выделяли в ЕС.

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Однако в последние месяцы турецкий лидер Тайип Эрдоган обещает переселить около 1 млн сирийских беженцев из Турции обратно на родину. А если точнее, то на север Сирии, в буферную зону между городами Рас-эль-Айн (Серекание) и Телль-Абъяд (Гире-Спи). Получить контроль над этими территориями Анкаре удалось благодаря начатой в октябре операции "Источник мира". О своих планах Эрдоган вновь говорил на прошедшем в Женеве Глобальном форуме по беженцам. "Мы начали операцию "Источник мира" и расчистили территорию <...> глубиной 14 км. Мы хотим, чтобы этот район оставался безопасным", — сказал он. "Давайте раз и навсегда очистим эту территорию от присутствия террористов, давайте объявим эту зону безопасной и осуществим проекты жилищного строительства и переселения. Давайте построим там больницы и школы, пусть беженцы к себе вернутся мирно в достойных условиях", — отметил Эрдоган. Планы турецкого президента не раз критиковали правозащитники. Они обвиняли Эрдогана в насильном выдворении беженцев в зону боевых действий. Как показывают результаты проведенного недавно опроса, 40% проживающих в Турции сирийцев не готовы вернуться на родину ни при каких обстоятельствах. Комментируя по просьбе журналистов инициативу Анкары, верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди подчеркнул, что "возвращение должно быть добровольным". "Зона безопасности" До начала операции "Источник мира" территорию вдоль турецкой границы на севере Сирии контролировали "Силы народной самообороны" (курдские формирования). Регион являлся частью неофициального курдского образования Рожава и получал помощь от США. Именно курды внесли наибольший вклад в разгром запрещенного в РФ "Исламского государства" на земле. При этом они находились в оппозиции режиму Башара Асада и фактически организовали независимую от Дамаска республику. После того как регион покинули американские военные, Турция объявила о проведении операции "Источник мира". Анкара давно выражала беспокойство из-за появления неподконтрольной курдской территории у своих южных границ. В Турции курдские отряды считают террористами и ответвлениями РПК (Рабочей партии Курдистана). В частности, турецкая сторона опасалась, что бойцы Рожавы будут помогать курдским сепаратистам уже в самой Турции. Благодаря военному вмешательству туркам удалось оттеснить "Силы народной самообороны" от своих границ и создать в регионе "зону безопасности".

На действия Анкары негативно отреагировали во многих странах, в том числе в США и Европе. Именно тогда американский президент Дональд Трамп написал письмо Эрдогану с призывом "не быть дураком". Поняв, что терпят поражение, "Силы народной самообороны" обратились за помощью к Дамаску и попросили поддержки сирийской армии. Одну из ключевых ролей в этих переговорах взяла на себя Россия. Москва стала связующим звеном между курдами, правительством Асада и Анкарой. В результате стороны договорились, что курды передают контроль над сирийско-турецкой границей Дамаску, а Турция отказывается от расширения буферной зоны. Другое соглашение о сдерживании курдских отрядов Анкара заключила с Вашингтоном. Кроме того, российские и турецкие военные начали совместное патрулирование приграничных территорий, чтобы убедиться, что в районе соблюдается режим прекращения огня. Как только в "зоне безопасности" закончилась активная фаза боевых действий, Эрдоган начал говорить о необходимости строительства там домов, больниц и школ для переселения сирийских беженцев. По словам турецкого лидера, "программа переселения сыграет важную роль для восстановления стабильности и для нормализации". На конференции в Женеве Эрдоган сообщил, что "говорил об этом со многими лидерами мира и обращался с призывом создать мирную зону в северной части Сирии". "Но когда мы просим оказать поддержку, мы ничего не получаем", — заключил президент. Этнический вопрос Согласно данным ООН, примерно 120 тыс. из 200 тыс. человек, которые покинули север Сирии после начала турецкой военной операции, вернулись в свои дома. В Госдепартаменте США подтвердили, что, хотя Вашингтон и наблюдает "небольшое число возвращений", департамент не фиксирует "каких-либо значительных или скоординированных перемещений беженцев из Турции в Северо-Восточную Сирию". Ведомство призвало Анкару сотрудничать с ООН, чтобы обеспечить возвращение беженцев "добровольным, безопасным и достойным образом".

При этом курдские силы и местная администрация обвиняли Турцию в проведении политики демографических изменений. По их словам, турецкая сторона вынуждает курдов покидать свои дома, целенаправленно заселяя район арабами. Также наблюдатели выражали беспокойство, что искусственное нарушение этнического баланса на севере Сирии может повысить риск межнациональных и межконфессиональных конфликтов среди местных жителей. Несмотря на то что всю часть сирийско-турецкой границы должны контролировать силы Дамаска, непосредственно в буферной зоне действует оппозиционная Асаду Сирийская национальная армия. О том, что ее бойцы "плечом к плечу" помогают турецким военным "бороться с террористами", рассказывал министр обороны Турции Хулуси Акар. Беспочвенные заявления Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов считает, что в ближайшее время никакого переселения не будет, а даже если оно и случится, все разговоры об изменении этнического состава беспочвенны. "Вот эти заявления о так называемой демографической инженерии и тому подобное, они все-таки не соответствуют действительности, если это не касается районов к востоку от Камышлы, — отмечает он. — В тех районах, которые контролирует Турция… арабы до сих пор являются подавляющим большинством".

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