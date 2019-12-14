{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове

Вашингтон контактирует с Сеулом и Токио относительно испытаний на полигоне Сохэ в КНДР

Как ранее сообщили в Пхеньяне, испытание на полигоне Сохэ было проведено 13 декабря и носило "крайне важный" характер

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Вашингтон взаимодействуют с Сеулом и Токио в связи с сообщениями о том, что власти КНДР провели еще одно испытание на полигоне Сохэ. Об этом в субботу заявил корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента.

"Мы видели сообщения об испытании, мы находимся в тесной координации с нашими корейскими и японскими союзниками", - сказал он.

При этом представитель американского внешнеполитического ведомства никак не ответил на просьбу прокомментировать слова начальника Генерального штаба Корейской народной армии Пак Чон Чхона о том, что Пхеньян будет использовать результаты недавних испытаний оборонных технологий для противодействия американским ядерным угрозам.

Как сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), испытание на полигоне Сохэ было проведено в пятницу вечером и носило "крайне важный" характер.

На прошлой неделе ЦТАК сообщало об успешном испытании, проведенном на полигоне Сохэ 7 декабря. Предполагается, что там был испытан ракетный двигатель. Это был первый подобный тест с момента начала переговоров Пхеньяна и Вашингтона о денуклеаризации Корейского полуострова в 2018 году. После известия об испытаниях на полигоне президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что лидер КНДР "Ким Чен Ын может потерять все, если предпримет враждебные действия".

Ранее Пхеньян неоднократно выступал с призывами к Вашингтону урегулировать двусторонние отношения до конца 2019 года. Первый саммит США и КНДР успешно прошел в июне 2018 года в Сингапуре, однако второй в Ханое в феврале 2019-го закончился безрезультатно. Лидеры двух государств провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня, после чего в сентябре Трамп заявил, что планирует встретиться с Ким Чен Ыном до конца этого года.

Теги
ЯпонияСШАКНДРСингапурСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяКим Чен ЫнВьетнамТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
США восстанавливают санкции в отношении объекта в Фордо в Иране
В Госдепартаменте при этом не уточнили, затронет ли это каким-либо образом Россию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС