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Демократы - претенденты на пост президента США проведут теледебаты в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Теледебаты претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США на выборах 2020 года пройдут в четверг вечером в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Трансляцию с 20:00 по времени восточного побережья США (04:00 мск 20 декабря) будут вести телекомпании Пи-би-эс и Си-эн-эн.

На сцену конференц-зала Университета Лойола Мэримаунт выйдут бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, миллиардер Том Стейер и предприниматель Эндрю Янг. Они выполнили требования, выдвинутые Национальным комитетом Демократической партии: заручились поддержкой как минимум 4% потенциальных избирателей по итогам четырех общенациональных опросов и собрали пожертвования в свои предвыборные фонды минимум у 200 тыс. потенциальных избирателей. Каждому участнику будет предоставлено по одной минуте 15 секунд для ответов на вопросы ведущих теледебатов и по 45 секунд на реплики в адрес оппонентов, а в конце дебатов каждому будет предоставлено по одной минуте на итоговое заявление.

Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис выполнила оба условия Национального комитета Демократической партии, однако в начале декабря она объявила о выходе из предвыборной гонки, а сенатор от штата Нью-Йорк Кори Букер и член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард выполнили лишь одно из условий и к теледебатам не допущены.

Тройка лидеров - Байден, Сандерс, Уоррен

Бывший вице-президент США Джозеф Байден сохраняет лидирующие позиции в борьбе за выдвижение кандидатом на пост президента: согласно опубликованным в среду итогам опроса исследовательской службы "Эмерсон" (Emerson), его поддерживают 32% потенциальных избирателей-демократов. Сенатор от Вермонта Берни Сандерс получил поддержку 25% опрошенных, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен - 12%.

Политического новичка - мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттеджаджа поддерживают 8%, а бизнесмена Эндрю Янга, выдвигавшего ранее инициативу выплачивать каждому американцу ежемесячно по тысяче долларов для стимулирования экономики - 6%. Уровень поддержки остальных участников предвыборной гонки - ниже 4%. В частности, у бывшего мэра Нью-Йорка миллиардера Майкла Блумберга, объявившего в конце ноября о вступлении в борьбу за пост президента, уровень поддержки - 3%. Погрешность результатов оценивается в плюс-минус 4,2%.

В центре внимания - импичмент Трампа

Участники теледебатов, как ожидается, уделят основное внимание теме импичмента президента США Дональда Трампа, в отношении которого демократы, имеющие большинство в Палате представителей Конгресса США, выдвинули обвинения в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. В ходе предыдущих общенациональных теледебатов в ноябре все претенденты на пост президента от Демократической партии выражали надежду на то, что Трамп будет подвергнут импичменту.

Кроме того, участники, как ожидается, затронут вопросы здравоохранения, образования, борьбы с преступностью, ситуации с иммиграцией.

Следующие дебаты - в январе

Нынешние теледебаты в Лос-Анджелесе - уже шестые в нынешнем году. По решению Национального комитета Демократической партии претенденты на выдвижение кандидатом на пот президента США проведут еще шесть теледебатов в период с января по апрель. Первые из них пройдут 14 января в Университете Дрейка в штате Айова, за три недели до назначенных на 3 февраля в этом штате первых в США собраний партийных активистов, на которых начнется многоступенчатый процесс выдвижения делегатов на национальные съезды Демократической и Республиканской партий. 7 февраля теледебаты состоятся в штате Нью-Гэмпшир, где 11 февраля пройдут первые в США первичные выборы. Отличие собраний партийных активистов от первичных выборов состоит в том, что первые организуются местными отделениями партий, а вторые - избирательными комиссиями штатов.

19 февраля претенденты будут участвовать в теледебатах в Лас-Вегасе (штат Невада), а 25 февраля - в Чарлстоне (штат Южная Каролина), за неделю до одного из важнейших этапов предвыборной кампании - "супервторника". В этот день выборы делегатов на национальные съезды пройдут в 17 штатах.

Имя кандидата от Демократической партии США на выборах 2020 года будет названо на национальном съезде партии, который состоится 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин).

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

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