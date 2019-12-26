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СМИ: президент Ирака дал парламенту два дня для ответа на его прошение об отставке

Депутаты должны обсудить прошение и принять решение

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Ирака Бархам Салех предложил парламенту в течение двух дней дать ответ на его прошение об отставке. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Jazeera.

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По его информации, руководство иракского парламента получило письменное послание Салеха, в котором он "отводит два дня для обсуждения депутатами его прошения об отставке и принятия решения по данному вопросу".

Салех в своем прошении в четверг об отставке отметил, что, по его убеждению, "политическая и парламентская деятельность должны отвечать высшим интересам народа".

Президент Ирака обратился в парламент с просьбой об отставке на фоне крайне тяжелой политической ситуации и невозможности политических партий договориться о кандидатуре нового премьер-министра. Глава иракского государства выразил несогласие и сожаление по поводу выдвижения на пост премьера крупнейшим парламентским блоком, альянсом "Аль-Бинаа", кандидатуры губернатора провинции Басра Асаада аль-Идани.

В Ираке с начала октября не стихают акции протеста против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции, которые практически повсеместно сопровождаются стычками, погромами и насилием. Число погибших за это время превысило 500 человек, более 20 тысяч пострадали. На фоне этих событий премьер Адель Абдель Махди подал 30 ноября в отставку, 1 декабря она была утверждена парламентом, и сейчас его кабмин продолжает исполнять обязанности до назначения альтернативной фигуры.

Теги
ИракСалех, Бархам
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