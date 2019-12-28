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Ситуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории

СМИ: лидеров черногорской оппозиции отпустили на свободу

По данным портала Vijesti, лидеров движения "Демократический фронт Черногории" освободили после того, как они объявили голодовку

БЕЛГРАД, 28 декабря. /ТАСС/. Лидеры оппозиционного движения "Демократический фронт Черногории" Андрия Мандич и Милан Кнежевич отпущены на свободу. Об этом сообщил в субботу портал Vijesti.

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Сообщается, что лидеры оппозиции, а также оппозиционный депутат Милун Зогович были освобождены около 03:00 по местному времени (05:00 мск) после того, как они объявили голодовку. Ранее прокуратура задержала оппозиционеров на 72 часа, однако суд удовлетворил жалобу защитников и освободил политиков.

Прокуратура обвиняет Зоговича в нападении на должностное лицо при исполнении обязанностей. Мандичу и Кнежевичу вменяют препятствование должностному лицу исполнения его обязанностей. Таким образом прокуратура квалифицировала массовую потасовку в здании парламента Черногории в ночь на пятницу в связи с принятием закона о свободе вероисповедания. Оппозиционеров обвиняют в нападении на спикера парламента Ивана Брайовича.

В ночь на пятницу парламент Черногории большинством голосов принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" на фоне массовых протестов по всей стране. В поддержку закона, ущемляющего интересы Сербской православной церкви (СПЦ), проголосовали 45 депутатов из 45 присутствующих. Голосов "против" и воздержавшихся не было, поскольку документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции.

В ряде городов Черногории прошли массовые протесты против принятия закона о свободе вероисповедания. Как заявил ТАСС лидер черногорской оппозиции Андрия Мандич, протестующие заблокировали большинство городов страны. Акции проходят в городах Беране, Биело-Поле, Плевля, Подгорица, Бар, Будва, Котор, Никшич. Задержаны свыше 55 человек, включая депутатов от оппозиции.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил СПЦ в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая широко известный в православном мире монастырь Острог.

Теги
ЧерногорияСитуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории
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