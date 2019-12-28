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Кризис на Украине

В ЛНР заявили, что республика выполнила все условия для обмена пленными 29 декабря

Руководитель группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева сообщила, что почти все заявленные со стороны республики люди, местонахождение которых установлено, подтвердили согласие на обмен

ЛУГАНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Луганской народной республики (ЛНР) выполнили все условия для проведения 29 декабря обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Донбассом. Об этом в субботу заявила представитель республики в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, руководитель группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

"По результатам состоявшейся верификации удерживаемых лиц, которая проходила 27 и 28 декабря, почти все заявленные с нашей стороны люди, местонахождение которых установлено, подтвердили согласие на обмен, - приводит ее слова агентство Луганскинформцентр. - Выражаем глубокую надежду, что украинская сторона выполнит заявленные в рамках нормандской встречи обязательства, и завтра пройдет полноценный обмен по принципу "всех установленных на всех установленных". Со стороны ЛНР для этого выполнены все необходимые условия".

Как ожидается, обмен удерживаемыми лицами состоится в воскресенье на линии соприкосновения между Донецкой народной республикой (ДНР) и Украиной в районе пункта въезда-выезда "Горловка" - "Майорское". Президент Украины Владимир Зеленский в субботу днем подтвердил готовности Киева. По информации омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Донецк и Луганск передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников.

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