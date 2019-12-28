В ЛНР заявили, что республика выполнила все условия для обмена пленными 29 декабря

ЛУГАНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Луганской народной республики (ЛНР) выполнили все условия для проведения 29 декабря обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Донбассом. Об этом в субботу заявила представитель республики в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, руководитель группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

"По результатам состоявшейся верификации удерживаемых лиц, которая проходила 27 и 28 декабря, почти все заявленные с нашей стороны люди, местонахождение которых установлено, подтвердили согласие на обмен, - приводит ее слова агентство Луганскинформцентр. - Выражаем глубокую надежду, что украинская сторона выполнит заявленные в рамках нормандской встречи обязательства, и завтра пройдет полноценный обмен по принципу "всех установленных на всех установленных". Со стороны ЛНР для этого выполнены все необходимые условия".

Как ожидается, обмен удерживаемыми лицами состоится в воскресенье на линии соприкосновения между Донецкой народной республикой (ДНР) и Украиной в районе пункта въезда-выезда "Горловка" - "Майорское". Президент Украины Владимир Зеленский в субботу днем подтвердил готовности Киева. По информации омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Донецк и Луганск передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников.