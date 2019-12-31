{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдеп: руководство Ирака заверило Помпео в обеспечении безопасности персонала США

Перед американским посольством в Багдаде проходит массовая акция в знак протеста против атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Эль-Каиме

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Ирака Бархам Салех, а также и.о. премьер-министра республики Адель Абдель Махди заверили госсекретаря США Майкла Помпео в обеспечении безопасности американского персонала и собственности в этой стране. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

На эту тему
"В оборонительных целях". США ударили по позициям шиитских ополченцев в Ираке и Сирии

"Госсекретарь США Майкл Помпео провел сегодня (31 декабря - прим. ТАСС) отдельные телефонные переговоры с премьер-министром и президентом Ирака, - отмечается в тексте. - Госсекретарь прояснил, что США будут защищать своих граждан, которые находятся в Ираке для поддержания суверенитета и независимости этой страны".

"Премьер-министр и президент заверили госсекретаря, что серьезно относятся к своей ответственности и гарантируют безопасность персонала США и собственности", - информировала Ортэгус.

Массовая акция перед американским посольством в Багдаде проходит во вторник в знак протеста против атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате налета погибли 25 человек и не менее 50 ополченцев получили ранения.

Охрана посольства и полицейские формирования по борьбе с беспорядками применили против демонстрантов гранаты со слезоточивым газом и сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. В результате пострадали около 20 человек.

Теги
СШАИракПомпео, Майкл (Майк)Салех, БархамМахди, Адель Абдель
Реклама на ТАСС
В НАТО прокомментировали подготовку к совместным миротворческим учениям с Белоруссией
В пресс-службе Североатлантического альянса заявили, что НАТО "намерена строить отношения с Белоруссией на базе общих интересов и открытых каналов для диалога"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС