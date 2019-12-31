Госдеп: руководство Ирака заверило Помпео в обеспечении безопасности персонала США

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Ирака Бархам Салех, а также и.о. премьер-министра республики Адель Абдель Махди заверили госсекретаря США Майкла Помпео в обеспечении безопасности американского персонала и собственности в этой стране. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"В оборонительных целях". США ударили по позициям шиитских ополченцев в Ираке и Сирии

"Госсекретарь США Майкл Помпео провел сегодня (31 декабря - прим. ТАСС) отдельные телефонные переговоры с премьер-министром и президентом Ирака, - отмечается в тексте. - Госсекретарь прояснил, что США будут защищать своих граждан, которые находятся в Ираке для поддержания суверенитета и независимости этой страны".

"Премьер-министр и президент заверили госсекретаря, что серьезно относятся к своей ответственности и гарантируют безопасность персонала США и собственности", - информировала Ортэгус.

Массовая акция перед американским посольством в Багдаде проходит во вторник в знак протеста против атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате налета погибли 25 человек и не менее 50 ополченцев получили ранения.

Охрана посольства и полицейские формирования по борьбе с беспорядками применили против демонстрантов гранаты со слезоточивым газом и сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. В результате пострадали около 20 человек.